adj написав:У моно п2п безкоштовний тому 0.5% не на всіх волонтерів діє. А
Пікап я все ж краще б СЕПав. Гнати умовний лям через р2р не розумніше, ніж намагатися зняти його у банкоматі.
З цим розберемося Я просто здивувався цьому підняттю майже у 2 рази комісії під час війни, та ще й на фоні повального захоплення БанкАми ...
До речі, ще один цікавий момент, з яким зіткнувся. Наприклад, людина, знаходячись "на нулі", відкриває додаток Моно, у ньому - віртуальну картку. Їй цю картку дають. Одразу. Вона розміщує номер, мовляв, "збираю гроші на авто". А от Банку вона створити не може, аж поки не підтягнуться документи з Дії або не пройде відеоідентифікацію! Я пишу підтримці: "Яка відеоідентифікація, б...дь, людина на нулі!" - "У нас такі правила". Питання: а нащо тоді взагалі картку відкрили? Щоб що? Щоб туди накидали грошей, а банк потім їх притримав "до проходження ідентифікації"? Це як розуміти?
adj написав:Искатель Хай жінка відкриє не на нулі, родичі.
Є правила, вимоги НБУ, вони не просто так написані.
Та так і вирішили, жінка відкрила. Я просто дуже здивувався, що картку дало відкрити... платежі на неї приймає... а Банку - зась. І мені дуже-дуже цікаво, а при спробі його перекинути гроші з цієї своєї картки на Банку - що буде?
042013 написав:Що там, як сітуація із замовленням долярів на видачу через а-банк з депо в моні? ЧИ видають 10/20/50-доларові купури, чи лишень 100, а інше - здачею в гривнях або треба докупляти до сотки?
Сама підтримка пише наступне
На жаль, зараз є дефіцит дрібних купюр, тому ми вимушені округлити суму для видачі готівкою до сотень.