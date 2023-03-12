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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 бер, 2023 09:31
Monk23 написав:042013
иногда получаю валюту в А-Банке, мелочи никогда не видел. Прихожу со своей и даю сдачу, если нужно
Здачу в касу треба давати валютою, чи можна і гривнею, а вони її куплять і візьмуть як валютну здачу?
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042013
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Додано: Нед 12 бер, 2023 11:35
А у зв'язку з подіями з Ibox може Моно поверне кешбек за поповнення через термінали Привату?
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Arbitr
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Додано: Нед 12 бер, 2023 11:40
Arbitr написав:
А у зв'язку з подіями з Ibox може Моно поверне кешбек за поповнення через термінали Привату?
Ibox вже приймає.
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Ferlakur
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Додано: Нед 12 бер, 2023 11:58
Ferlakur
Добре, але кешбеку за поповнення через термінали Привату, все одно не вистачає
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Arbitr
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Додано: Нед 12 бер, 2023 12:07
це ж не вигідно, з кешбеку потім ще податок
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adj
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Додано: Нед 12 бер, 2023 12:16
adj написав:
з кешбеку потім ще податок
Моно тоді нараховував з врахуванням податку.
Зате було можна з КДВ картки Привата сплатити на Моно через термінал, а не готівкою всякі ібокси годувати.
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Arbitr
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