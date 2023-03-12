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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 165166167168

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monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:31

  Monk23 написав:042013 иногда получаю валюту в А-Банке, мелочи никогда не видел. Прихожу со своей и даю сдачу, если нужно :)

Здачу в касу треба давати валютою, чи можна і гривнею, а вони її куплять і візьмуть як валютну здачу?
042013
 
Повідомлень: 173
З нами з: 22.07.18
Подякував: 127 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:35

Re: monobank

А у зв'язку з подіями з Ibox може Моно поверне кешбек за поповнення через термінали Привату?
Arbitr
 
Повідомлень: 191
З нами з: 07.11.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:40

  Arbitr написав:А у зв'язку з подіями з Ibox може Моно поверне кешбек за поповнення через термінали Привату?

Ibox вже приймає.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4382
З нами з: 14.10.08
Подякував: 276 раз.
Подякували: 274 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:58

Ferlakur
Добре, але кешбеку за поповнення через термінали Привату, все одно не вистачає ;-)
Arbitr
 
Повідомлень: 191
З нами з: 07.11.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 12:07

Re: monobank

це ж не вигідно, з кешбеку потім ще податок
adj
 
Повідомлень: 182
З нами з: 08.04.22
Подякував: 42 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 12:16

Re: monobank

  adj написав:з кешбеку потім ще податок

Моно тоді нараховував з врахуванням податку.
Зате було можна з КДВ картки Привата сплатити на Моно через термінал, а не готівкою всякі ібокси годувати.
Arbitr
 
Повідомлень: 191
З нами з: 07.11.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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  #<1 ... 165166167168
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