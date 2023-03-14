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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169>

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monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 09:31

  Monk23 написав:042013 иногда получаю валюту в А-Банке, мелочи никогда не видел. Прихожу со своей и даю сдачу, если нужно :)

Здачу в касу треба давати валютою, чи можна і гривнею, а вони її куплять і візьмуть як валютну здачу?
042013
 
Повідомлень: 171
З нами з: 22.07.18
Подякував: 132 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:35

Re: monobank

А у зв'язку з подіями з Ibox може Моно поверне кешбек за поповнення через термінали Привату?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:40

  Arbitr написав:А у зв'язку з подіями з Ibox може Моно поверне кешбек за поповнення через термінали Привату?

Ibox вже приймає.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4383
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Подякували: 275 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 11:58

Ferlakur
Добре, але кешбеку за поповнення через термінали Привату, все одно не вистачає ;-)
Arbitr
 
Повідомлень: 195
З нами з: 07.11.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 12:07

Re: monobank

це ж не вигідно, з кешбеку потім ще податок
adj
 
Повідомлень: 183
З нами з: 08.04.22
Подякував: 43 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 12:16

Re: monobank

  adj написав:з кешбеку потім ще податок

Моно тоді нараховував з врахуванням податку.
Зате було можна з КДВ картки Привата сплатити на Моно через термінал, а не готівкою всякі ібокси годувати.
Arbitr
 
Повідомлень: 195
З нами з: 07.11.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 13:26

  Arbitr написав:А у зв'язку з подіями з Ibox може Моно поверне кешбек за поповнення через термінали Привату?

Разве его отменили?
Bosstone
 
Повідомлень: 2225
З нами з: 21.04.10
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 15:22

Bosstone так і при тому давно.
melkh
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Повідомлень: 806
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Повідомлення Додано: Нед 12 бер, 2023 20:52

  042013 написав:
  Monk23 написав:042013 иногда получаю валюту в А-Банке, мелочи никогда не видел. Прихожу со своей и даю сдачу, если нужно :)

Здачу в касу треба давати валютою, чи можна і гривнею, а вони її куплять і візьмуть як валютну здачу?

Давал валютой. Может и докупить можно уже, не знаю. Вроде полегче с продажей стало последнее время, наверняка можно.
Monk23
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:18

Поповнив Білу о 16-й годині через iBox під погашення кредитки, грошей до сих пір нема. На ГЛ робот каже, що знають про мій неуспішний платіж і зроблять все можливе, щоб впродовж доби гроші були зараховані. Оператору iBox неможливо додзвонитися, відрубається дзвінок. Будьте уважні. В мене вперше такий випадок. Погасив з Альфи, але операція пішла не по плану. Нагадайте, ПУМБу ВсеКарту до сих пір можна поповнювати в зеленому терміналі без комісу? Обмежень по сумі немає?
Striker
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