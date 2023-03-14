Здачу в касу треба давати валютою, чи можна і гривнею, а вони її куплять і візьмуть як валютну здачу?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 бер, 2023 09:31
Додано: Нед 12 бер, 2023 11:35
Re: monobank
А у зв'язку з подіями з Ibox може Моно поверне кешбек за поповнення через термінали Привату?
Додано: Нед 12 бер, 2023 11:40
Додано: Нед 12 бер, 2023 11:58
Ferlakur
Добре, але кешбеку за поповнення через термінали Привату, все одно не вистачає
Додано: Нед 12 бер, 2023 12:07
Re: monobank
це ж не вигідно, з кешбеку потім ще податок
Додано: Нед 12 бер, 2023 12:16
Re: monobank
Додано: Нед 12 бер, 2023 13:26
Додано: Нед 12 бер, 2023 20:52
Давал валютой. Может и докупить можно уже, не знаю. Вроде полегче с продажей стало последнее время, наверняка можно.
Додано: Вів 14 бер, 2023 20:18
Поповнив Білу о 16-й годині через iBox під погашення кредитки, грошей до сих пір нема. На ГЛ робот каже, що знають про мій неуспішний платіж і зроблять все можливе, щоб впродовж доби гроші були зараховані. Оператору iBox неможливо додзвонитися, відрубається дзвінок. Будьте уважні. В мене вперше такий випадок. Погасив з Альфи, але операція пішла не по плану. Нагадайте, ПУМБу ВсеКарту до сих пір можна поповнювати в зеленому терміналі без комісу? Обмежень по сумі немає?
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|