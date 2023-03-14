Striker написав:Поповнив Білу о 16-й годині через iBox під погашення кредитки, грошей до сих пір нема. На ГЛ робот каже, що знають про мій неуспішний платіж і зроблять все можливе, щоб впродовж доби гроші були зараховані. Оператору iBox неможливо додзвонитися, відрубається дзвінок. Будьте уважні. В мене вперше такий випадок. Погасив з Альфи, але операція пішла не по плану. Нагадайте, ПУМБу ВсеКарту до сих пір можна поповнювати в зеленому терміналі без комісу? Обмежень по сумі немає?
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