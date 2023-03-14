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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:48

  Striker написав:Поповнив Білу о 16-й годині через iBox під погашення кредитки, грошей до сих пір нема. На ГЛ робот каже, що знають про мій неуспішний платіж і зроблять все можливе, щоб впродовж доби гроші були зараховані. Оператору iBox неможливо додзвонитися, відрубається дзвінок. Будьте уважні. В мене вперше такий випадок. Погасив з Альфи, але операція пішла не по плану. Нагадайте, ПУМБу ВсеКарту до сих пір можна поповнювати в зеленому терміналі без комісу? Обмежень по сумі немає?

ПУМБ с Приватом уже разошлись - ищите другие способы - EasyPay, City24, GlobalMoney для бесплатности
idealstorm
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  #<1 ... 166167168169
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