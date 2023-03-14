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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 бер, 2023 20:48
Striker написав:
Поповнив Білу о 16-й годині через iBox під погашення кредитки, грошей до сих пір нема. На ГЛ робот каже, що знають про мій неуспішний платіж і зроблять все можливе, щоб впродовж доби гроші були зараховані. Оператору iBox неможливо додзвонитися, відрубається дзвінок. Будьте уважні. В мене вперше такий випадок. Погасив з Альфи, але операція пішла не по плану. Нагадайте, ПУМБу ВсеКарту до сих пір можна поповнювати в зеленому терміналі без комісу? Обмежень по сумі немає?
ПУМБ с Приватом уже разошлись - ищите другие способы - EasyPay, City24, GlobalMoney для бесплатности
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:38
Пополнял сегодня всеКарту через айбокс. Все как обычно, зачисление в течении минуты
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arkavs
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Додано: Вів 14 бер, 2023 23:00
arkavs написав:
Пополнял сегодня всеКарту через айбокс. Все как обычно, зачисление в течении минуты
Не ищите себе на ж гемморой. Пишут же, что ящик работает через раз.
Потом не плачьтесь.
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idealstorm
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