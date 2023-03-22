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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 166167168169

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monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:48

  Striker написав:Поповнив Білу о 16-й годині через iBox під погашення кредитки, грошей до сих пір нема. На ГЛ робот каже, що знають про мій неуспішний платіж і зроблять все можливе, щоб впродовж доби гроші були зараховані. Оператору iBox неможливо додзвонитися, відрубається дзвінок. Будьте уважні. В мене вперше такий випадок. Погасив з Альфи, але операція пішла не по плану. Нагадайте, ПУМБу ВсеКарту до сих пір можна поповнювати в зеленому терміналі без комісу? Обмежень по сумі немає?

ПУМБ с Приватом уже разошлись - ищите другие способы - EasyPay, City24, GlobalMoney для бесплатности
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:38

Пополнял сегодня всеКарту через айбокс. Все как обычно, зачисление в течении минуты
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 23:00

  arkavs написав:Пополнял сегодня всеКарту через айбокс. Все как обычно, зачисление в течении минуты

Не ищите себе на ж гемморой. Пишут же, что ящик работает через раз.
Потом не плачьтесь.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:41

О 5-й ранку зарахували таки поповнення.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:24

Довірі до айбокс більше нємає, тепер тіко сіті24 і ізіпай.
042013
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:53

А до Моні є?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:54

Re: monobank

У нас терминалы ibox давно капризничали, я им оставляла заявки регулярно, но как-то не очень срабатывало. Так что, отлично, что easypay добавилась для безкомис. пополнения Мони.
Arien
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  #<1 ... 166167168169
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