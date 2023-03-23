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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 166167168169 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.1 5 37 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 11% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 11 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 46% 17 Всього голосів : 37 Додано: Вів 14 бер, 2023 20:48 Striker написав: Поповнив Білу о 16-й годині через iBox під погашення кредитки, грошей до сих пір нема. На ГЛ робот каже, що знають про мій неуспішний платіж і зроблять все можливе, щоб впродовж доби гроші були зараховані. Оператору iBox неможливо додзвонитися, відрубається дзвінок. Будьте уважні. В мене вперше такий випадок. Погасив з Альфи, але операція пішла не по плану. Нагадайте, ПУМБу ВсеКарту до сих пір можна поповнювати в зеленому терміналі без комісу? Обмежень по сумі немає? Поповнив Білу о 16-й годині через iBox під погашення кредитки, грошей до сих пір нема. На ГЛ робот каже, що знають про мій неуспішний платіж і зроблять все можливе, щоб впродовж доби гроші були зараховані. Оператору iBox неможливо додзвонитися, відрубається дзвінок. Будьте уважні. В мене вперше такий випадок. Погасив з Альфи, але операція пішла не по плану. Нагадайте, ПУМБу ВсеКарту до сих пір можна поповнювати в зеленому терміналі без комісу? Обмежень по сумі немає?

ПУМБ с Приватом уже разошлись - ищите другие способы - EasyPay, City24, GlobalMoney для бесплатности ПУМБ с Приватом уже разошлись - ищите другие способы - EasyPay, City24, GlobalMoney для бесплатности idealstorm

Повідомлень: 1822 З нами з: 06.03.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 183 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 22:38 Пополнял сегодня всеКарту через айбокс. Все как обычно, зачисление в течении минуты arkavs

Повідомлень: 484 З нами з: 11.06.15 Подякував: 841 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 14 бер, 2023 23:00 arkavs написав: Пополнял сегодня всеКарту через айбокс. Все как обычно, зачисление в течении минуты Пополнял сегодня всеКарту через айбокс. Все как обычно, зачисление в течении минуты

Не ищите себе на ж гемморой. Пишут же, что ящик работает через раз.

Потом не плачьтесь. Не ищите себе на ж гемморой. Пишут же, что ящик работает через раз.Потом не плачьтесь. idealstorm

Повідомлень: 1822 З нами з: 06.03.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 бер, 2023 11:41 О 5-й ранку зарахували таки поповнення. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 2931 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3563 раз. Подякували: 5863 раз. Профіль 38 19 38 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 бер, 2023 13:24 Довірі до айбокс більше нємає, тепер тіко сіті24 і ізіпай. 042013 Повідомлень: 174 З нами з: 22.07.18 Подякував: 162 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 бер, 2023 13:53 А до Моні є? idealstorm

Повідомлень: 1822 З нами з: 06.03.09 Подякував: 18 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 бер, 2023 18:54 Re: monobank У нас терминалы ibox давно капризничали, я им оставляла заявки регулярно, но как-то не очень срабатывало. Так что, отлично, что easypay добавилась для безкомис. пополнения Мони. Arien

Повідомлень: 1124 З нами з: 09.09.14 Подякував: 158 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 бер, 2023 17:13 Driver написав: Коллеги, снова нужна ваша консультация.



В конце декабря я писал на этой ветке о мошенниках, которые увели у родственника 20+ тыс. грн с карты Монобанка (сообщение процитировал далее).



Пришёл письменный ответ от Универсал Банка. Они утверждают, что:

1) родственник сам в приложении Монобанка увеличил лимит на интернет-оплаты до 30+ тыс грн;

2) платёж был проведён с 3D secure, поэтому "сожалеем, но жаловаться платёжной системе не нужно - не поможет".



По п.1: я абсолютно точно уверен, что родственник этот лимит не поднимал. И родственник абсолютно точно в этом уверен.

По п.2: родственник утверждает, что 3D secure не было (ни СМС с кодом не приходило, ни подтверждения в приложении не было). Тоже склонен верить.



Теперь вопросы:

1) может такое быть, что Универсал Банк в письменном ответе соврал?

2) можно ли запросить подтверждения указанных фактов у банка? (поднятие лимита, 3D secure). И если можно, то что именно запрашивать?

3) имеет ли смысл писать платёжной системе?

4) заявление в полицию было написано сразу. Дело даже открыли. Имеет смысл идти сейчас с этим ответом в полицию? или ещё подолбаться с банком?



Заранее спасибо за ответы.



(ах да. Исходное сообщение:)

Driver написав: Коллеги, помогите, плз, решить проблему.



Родственник попал на мошенников на ОЛХ (ну вот и на нашу улицу пришёл "праздник", ага). Увели с чёрной карты 20+ тыс. грн.

Родственник сам ввёл реквизиты карты (в т.ч. СВВ). Правда, из-за слёз путается в показаниях: то ли в приложении ОЛХ (приложение проверил: 10+ млн скачиваний в плей-маркете, вроде оригинал), то ли на фишинговом сайте.



Подскажите, плз, порядок действий.



1. Заявление в полицию написали (правда, на 102 отправили в обычную, не кибер).

Номер провадження дадут через день. Это такой порядок, или что-то пошло не так?



2. Поддержка Монобанка ожидаемо морозится ("увы и ах! Сожалеем, но идите нафиг... ой! ничем не можем помочь")



3. Поддержка Монобанка утверждает, что платёж ушёл в Айбокс банк. Имеет смысл писать туда?

(в выписке в моб. приложении указан SOGREAT)



4. Карту, разумеется, заблокировали.



5. Лимит на интернет-платежи был выставлен намного меньше уведённой суммы (родственник, правда, не помнит, но 2000 максимум, а скорее всего ещё меньше). А увели 20+ тыс.

Это косяк Монобанка? Имеет смысл писать им претензию?



6. Собственно, что ещё можно/нужно сделать? Письмо в Универсал? Копия заявления? етс...



Заранее спасибо всем ответившим.



(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...) Коллеги, помогите, плз, решить проблему.Родственник попал на мошенников на ОЛХ (ну вот и на нашу улицу пришёл "праздник", ага). Увели с чёрной карты 20+ тыс. грн.Родственник сам ввёл реквизиты карты (в т.ч. СВВ). Правда, из-за слёз путается в показаниях: то ли в приложении ОЛХ (приложение проверил: 10+ млн скачиваний в плей-маркете, вроде оригинал), то ли на фишинговом сайте.Подскажите, плз, порядок действий.1. Заявление в полицию написали (правда, на 102 отправили в обычную, не кибер).Номер провадження дадут через день. Это такой порядок, или что-то пошло не так?2. Поддержка Монобанка ожидаемо морозится ("увы и ах! Сожалеем, но идите нафиг... ой! ничем не можем помочь")3. Поддержка Монобанка утверждает, что платёж ушёл в Айбокс банк. Имеет смысл писать туда?(в выписке в моб. приложении указан SOGREAT)4. Карту, разумеется, заблокировали.5. Лимит на интернет-платежи был выставлен намного меньше уведённой суммы (родственник, правда, не помнит, но 2000 максимум, а скорее всего ещё меньше). А увели 20+ тыс.Это косяк Монобанка? Имеет смысл писать им претензию?6. Собственно, что ещё можно/нужно сделать? Письмо в Универсал? Копия заявления? етс...Заранее спасибо всем ответившим.(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...) Коллеги, снова нужна ваша консультация.В конце декабря я писал на этой ветке о мошенниках, которые увели у родственника 20+ тыс. грн с карты Монобанка (сообщение процитировал далее).Пришёл письменный ответ от Универсал Банка. Они утверждают, что:1) родственник сам в приложении Монобанка увеличил лимит на интернет-оплаты до 30+ тыс грн;2) платёж был проведён с 3D secure, поэтому "сожалеем, но жаловаться платёжной системе не нужно - не поможет".По п.1: я абсолютно точно уверен, что родственник этот лимит не поднимал. И родственник абсолютно точно в этом уверен.По п.2: родственник утверждает, что 3D secure не было (ни СМС с кодом не приходило, ни подтверждения в приложении не было). Тоже склонен верить.Теперь вопросы:1) может такое быть, что Универсал Банк в письменном ответе соврал?2) можно ли запросить подтверждения указанных фактов у банка? (поднятие лимита, 3D secure). И если можно, то что именно запрашивать?3) имеет ли смысл писать платёжной системе?4) заявление в полицию было написано сразу. Дело даже открыли. Имеет смысл идти сейчас с этим ответом в полицию? или ещё подолбаться с банком?Заранее спасибо за ответы.(ах да. Исходное сообщение:)

Родственник продавал или покупал на ОЛХ? При продаже часто разводят: типа мы оплатили ОЛХ доставку вот вам ссылка (при этом ссылку кидают в вайбер, телеграм, вотсап), по ссылке нечто похожее на ОЛХ, где вводишь номер своей карты для получения оплаты (заодно еще и дату с цвв попросят (скорее всего) плюс могут, скорее всего "прислать" код для подтверждения "зачисления" ну и естественно вместо зачисление происходит списание... Причем с той стороны еще и пытаются некоторое время утверждать что они якобы все оплатили вот жеж ссылка... Естественно в кабинете ОЛХ - нет никакой появившейся ОЛХ-доставки, которую и надо подтвердить и там ввести только номер карты.

А вот если он покупал на ОЛХ, то очень странно или ему продавец прислал ссылку для оплаты? Либо он не на ОЛХ покупал, а по какой-то левой ссылке пошел на типа ОЛХ.

В любом случае банк вам получателя не раскроет, только полицию напрягать - просто заявление, тоже как правило 0 результата - это надо постоянно звонить следователю и спрашивать о результатах запросов в банки - посылал ли он их когда, куда... Хотя если есть массовость, то может и вычислят... или узнают что деньги ушли на какого-то дропа (или как оно там называется) и дальше исчезли... Родственник продавал или покупал на ОЛХ? При продаже часто разводят: типа мы оплатили ОЛХ доставку вот вам ссылка (при этом ссылку кидают в вайбер, телеграм, вотсап), по ссылке нечто похожее на ОЛХ, где вводишь номер своей карты для получения оплаты (заодно еще и дату с цвв попросят (скорее всего) плюс могут, скорее всего "прислать" код для подтверждения "зачисления" ну и естественно вместо зачисление происходит списание... Причем с той стороны еще и пытаются некоторое время утверждать что они якобы все оплатили вот жеж ссылка... Естественно в кабинете ОЛХ - нет никакой появившейся ОЛХ-доставки, которую и надо подтвердить и там ввести только номер карты.А вот если он покупал на ОЛХ, то очень странно или ему продавец прислал ссылку для оплаты? Либо он не на ОЛХ покупал, а по какой-то левой ссылке пошел на типа ОЛХ.В любом случае банк вам получателя не раскроет, только полицию напрягать - просто заявление, тоже как правило 0 результата - это надо постоянно звонить следователю и спрашивать о результатах запросов в банки - посылал ли он их когда, куда... Хотя если есть массовость, то может и вычислят... или узнают что деньги ушли на какого-то дропа (или как оно там называется) и дальше исчезли... ol_zy

Повідомлень: 7445 З нами з: 20.01.15 Подякував: 448 раз. Подякували: 787 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 166167168169 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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