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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 бер, 2023 20:48
Striker написав:
Поповнив Білу о 16-й годині через iBox під погашення кредитки, грошей до сих пір нема. На ГЛ робот каже, що знають про мій неуспішний платіж і зроблять все можливе, щоб впродовж доби гроші були зараховані. Оператору iBox неможливо додзвонитися, відрубається дзвінок. Будьте уважні. В мене вперше такий випадок. Погасив з Альфи, але операція пішла не по плану. Нагадайте, ПУМБу ВсеКарту до сих пір можна поповнювати в зеленому терміналі без комісу? Обмежень по сумі немає?
ПУМБ с Приватом уже разошлись - ищите другие способы - EasyPay, City24, GlobalMoney для бесплатности
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idealstorm
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Додано: Вів 14 бер, 2023 22:38
Пополнял сегодня всеКарту через айбокс. Все как обычно, зачисление в течении минуты
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arkavs
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Додано: Вів 14 бер, 2023 23:00
arkavs написав:
Пополнял сегодня всеКарту через айбокс. Все как обычно, зачисление в течении минуты
Не ищите себе на ж гемморой. Пишут же, что ящик работает через раз.
Потом не плачьтесь.
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Додано: Сер 15 бер, 2023 11:41
О 5-й ранку зарахували таки поповнення.
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Striker
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Додано: Сер 22 бер, 2023 13:24
Довірі до айбокс більше нємає, тепер тіко сіті24 і ізіпай.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 13:53
А до Моні є?
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Додано: Сер 22 бер, 2023 18:54
У нас терминалы ibox давно капризничали, я им оставляла заявки регулярно, но как-то не очень срабатывало. Так что, отлично, что easypay добавилась для безкомис. пополнения Мони.
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Arien
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Додано: Чет 23 бер, 2023 17:13
Driver написав:
Коллеги, снова нужна ваша консультация.
В конце декабря я писал на этой ветке о мошенниках, которые увели у родственника 20+ тыс. грн с карты Монобанка (сообщение процитировал далее).
Пришёл письменный ответ от Универсал Банка. Они утверждают, что:
1) родственник сам в приложении Монобанка увеличил лимит на интернет-оплаты до 30+ тыс грн;
2) платёж был проведён с 3D secure, поэтому "сожалеем, но жаловаться платёжной системе не нужно - не поможет".
По п.1: я абсолютно точно уверен, что родственник этот лимит не поднимал. И родственник абсолютно точно в этом уверен.
По п.2: родственник утверждает, что 3D secure не было (ни СМС с кодом не приходило, ни подтверждения в приложении не было). Тоже склонен верить.
Теперь вопросы:
1) может такое быть, что Универсал Банк в письменном ответе соврал?
2) можно ли запросить подтверждения указанных фактов у банка? (поднятие лимита, 3D secure). И если можно, то что именно запрашивать?
3) имеет ли смысл писать платёжной системе?
4) заявление в полицию было написано сразу. Дело даже открыли. Имеет смысл идти сейчас с этим ответом в полицию? или ещё подолбаться с банком?
Заранее спасибо за ответы.
(ах да. Исходное сообщение:)
Driver написав:
Коллеги, помогите, плз, решить проблему.
Родственник попал на мошенников на ОЛХ (ну вот и на нашу улицу пришёл "праздник", ага). Увели с чёрной карты 20+ тыс. грн.
Родственник сам ввёл реквизиты карты (в т.ч. СВВ). Правда, из-за слёз путается в показаниях: то ли в приложении ОЛХ (приложение проверил: 10+ млн скачиваний в плей-маркете, вроде оригинал), то ли на фишинговом сайте.
Подскажите, плз, порядок действий.
1. Заявление в полицию написали (правда, на 102 отправили в обычную, не кибер).
Номер провадження дадут через день. Это такой порядок, или что-то пошло не так?
2. Поддержка Монобанка ожидаемо морозится ("увы и ах! Сожалеем, но идите нафиг... ой! ничем не можем помочь")
3. Поддержка Монобанка утверждает, что платёж ушёл в Айбокс банк. Имеет смысл писать туда?
(в выписке в моб. приложении указан SOGREAT)
4. Карту, разумеется, заблокировали.
5. Лимит на интернет-платежи был выставлен намного меньше уведённой суммы (родственник, правда, не помнит, но 2000 максимум, а скорее всего ещё меньше). А увели 20+ тыс.
Это косяк Монобанка? Имеет смысл писать им претензию?
6. Собственно, что ещё можно/нужно сделать? Письмо в Универсал? Копия заявления? етс...
Заранее спасибо всем ответившим.(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...)
Родственник продавал или покупал на ОЛХ? При продаже часто разводят: типа мы оплатили ОЛХ доставку вот вам ссылка (при этом ссылку кидают в вайбер, телеграм, вотсап), по ссылке нечто похожее на ОЛХ, где вводишь номер своей карты для получения оплаты (заодно еще и дату с цвв попросят (скорее всего) плюс могут, скорее всего "прислать" код для подтверждения "зачисления" ну и естественно вместо зачисление происходит списание... Причем с той стороны еще и пытаются некоторое время утверждать что они якобы все оплатили вот жеж ссылка... Естественно в кабинете ОЛХ - нет никакой появившейся ОЛХ-доставки, которую и надо подтвердить и там ввести только номер карты.
А вот если он покупал на ОЛХ, то очень странно или ему продавец прислал ссылку для оплаты? Либо он не на ОЛХ покупал, а по какой-то левой ссылке пошел на типа ОЛХ.
В любом случае банк вам получателя не раскроет, только полицию напрягать - просто заявление, тоже как правило 0 результата - это надо постоянно звонить следователю и спрашивать о результатах запросов в банки - посылал ли он их когда, куда... Хотя если есть массовость, то может и вычислят... или узнают что деньги ушли на какого-то дропа (или как оно там называется) и дальше исчезли...
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ol_zy
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