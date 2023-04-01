Додано: Чет 23 бер, 2023 17:13

Driver написав: Коллеги, снова нужна ваша консультация.



В конце декабря я писал на этой ветке о мошенниках, которые увели у родственника 20+ тыс. грн с карты Монобанка (сообщение процитировал далее).



Пришёл письменный ответ от Универсал Банка. Они утверждают, что:

1) родственник сам в приложении Монобанка увеличил лимит на интернет-оплаты до 30+ тыс грн;

2) платёж был проведён с 3D secure, поэтому "сожалеем, но жаловаться платёжной системе не нужно - не поможет".



По п.1: я абсолютно точно уверен, что родственник этот лимит не поднимал. И родственник абсолютно точно в этом уверен.

По п.2: родственник утверждает, что 3D secure не было (ни СМС с кодом не приходило, ни подтверждения в приложении не было). Тоже склонен верить.



Теперь вопросы:

1) может такое быть, что Универсал Банк в письменном ответе соврал?

2) можно ли запросить подтверждения указанных фактов у банка? (поднятие лимита, 3D secure). И если можно, то что именно запрашивать?

3) имеет ли смысл писать платёжной системе?

4) заявление в полицию было написано сразу. Дело даже открыли. Имеет смысл идти сейчас с этим ответом в полицию? или ещё подолбаться с банком?



Заранее спасибо за ответы.



(ах да. Исходное сообщение:)

Driver написав: Коллеги, помогите, плз, решить проблему.



Родственник попал на мошенников на ОЛХ (ну вот и на нашу улицу пришёл "праздник", ага). Увели с чёрной карты 20+ тыс. грн.

Родственник сам ввёл реквизиты карты (в т.ч. СВВ). Правда, из-за слёз путается в показаниях: то ли в приложении ОЛХ (приложение проверил: 10+ млн скачиваний в плей-маркете, вроде оригинал), то ли на фишинговом сайте.



Подскажите, плз, порядок действий.



1. Заявление в полицию написали (правда, на 102 отправили в обычную, не кибер).

Номер провадження дадут через день. Это такой порядок, или что-то пошло не так?



2. Поддержка Монобанка ожидаемо морозится ("увы и ах! Сожалеем, но идите нафиг... ой! ничем не можем помочь")



3. Поддержка Монобанка утверждает, что платёж ушёл в Айбокс банк. Имеет смысл писать туда?

(в выписке в моб. приложении указан SOGREAT)



4. Карту, разумеется, заблокировали.



5. Лимит на интернет-платежи был выставлен намного меньше уведённой суммы (родственник, правда, не помнит, но 2000 максимум, а скорее всего ещё меньше). А увели 20+ тыс.

Это косяк Монобанка? Имеет смысл писать им претензию?



6. Собственно, что ещё можно/нужно сделать? Письмо в Универсал? Копия заявления? етс...



Заранее спасибо всем ответившим.



(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...) Коллеги, помогите, плз, решить проблему.Родственник попал на мошенников на ОЛХ (ну вот и на нашу улицу пришёл "праздник", ага). Увели с чёрной карты 20+ тыс. грн.Родственник сам ввёл реквизиты карты (в т.ч. СВВ). Правда, из-за слёз путается в показаниях: то ли в приложении ОЛХ (приложение проверил: 10+ млн скачиваний в плей-маркете, вроде оригинал), то ли на фишинговом сайте.Подскажите, плз, порядок действий.1. Заявление в полицию написали (правда, на 102 отправили в обычную, не кибер).Номер провадження дадут через день. Это такой порядок, или что-то пошло не так?2. Поддержка Монобанка ожидаемо морозится ("увы и ах! Сожалеем, но идите нафиг... ой! ничем не можем помочь")3. Поддержка Монобанка утверждает, что платёж ушёл в Айбокс банк. Имеет смысл писать туда?(в выписке в моб. приложении указан SOGREAT)4. Карту, разумеется, заблокировали.5. Лимит на интернет-платежи был выставлен намного меньше уведённой суммы (родственник, правда, не помнит, но 2000 максимум, а скорее всего ещё меньше). А увели 20+ тыс.Это косяк Монобанка? Имеет смысл писать им претензию?6. Собственно, что ещё можно/нужно сделать? Письмо в Универсал? Копия заявления? етс...Заранее спасибо всем ответившим.(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...) Коллеги, снова нужна ваша консультация.В конце декабря я писал на этой ветке о мошенниках, которые увели у родственника 20+ тыс. грн с карты Монобанка (сообщение процитировал далее).Пришёл письменный ответ от Универсал Банка. Они утверждают, что:1) родственник сам в приложении Монобанка увеличил лимит на интернет-оплаты до 30+ тыс грн;2) платёж был проведён с 3D secure, поэтому "сожалеем, но жаловаться платёжной системе не нужно - не поможет".По п.1: я абсолютно точно уверен, что родственник этот лимит не поднимал. И родственник абсолютно точно в этом уверен.По п.2: родственник утверждает, что 3D secure не было (ни СМС с кодом не приходило, ни подтверждения в приложении не было). Тоже склонен верить.Теперь вопросы:1) может такое быть, что Универсал Банк в письменном ответе соврал?2) можно ли запросить подтверждения указанных фактов у банка? (поднятие лимита, 3D secure). И если можно, то что именно запрашивать?3) имеет ли смысл писать платёжной системе?4) заявление в полицию было написано сразу. Дело даже открыли. Имеет смысл идти сейчас с этим ответом в полицию? или ещё подолбаться с банком?Заранее спасибо за ответы.(ах да. Исходное сообщение:)

Родственник продавал или покупал на ОЛХ? При продаже часто разводят: типа мы оплатили ОЛХ доставку вот вам ссылка (при этом ссылку кидают в вайбер, телеграм, вотсап), по ссылке нечто похожее на ОЛХ, где вводишь номер своей карты для получения оплаты (заодно еще и дату с цвв попросят (скорее всего) плюс могут, скорее всего "прислать" код для подтверждения "зачисления" ну и естественно вместо зачисление происходит списание... Причем с той стороны еще и пытаются некоторое время утверждать что они якобы все оплатили вот жеж ссылка... Естественно в кабинете ОЛХ - нет никакой появившейся ОЛХ-доставки, которую и надо подтвердить и там ввести только номер карты.А вот если он покупал на ОЛХ, то очень странно или ему продавец прислал ссылку для оплаты? Либо он не на ОЛХ покупал, а по какой-то левой ссылке пошел на типа ОЛХ.В любом случае банк вам получателя не раскроет, только полицию напрягать - просто заявление, тоже как правило 0 результата - это надо постоянно звонить следователю и спрашивать о результатах запросов в банки - посылал ли он их когда, куда... Хотя если есть массовость, то может и вычислят... или узнают что деньги ушли на какого-то дропа (или как оно там называется) и дальше исчезли...