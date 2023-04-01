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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170>

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monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 20:48

  Striker написав:Поповнив Білу о 16-й годині через iBox під погашення кредитки, грошей до сих пір нема. На ГЛ робот каже, що знають про мій неуспішний платіж і зроблять все можливе, щоб впродовж доби гроші були зараховані. Оператору iBox неможливо додзвонитися, відрубається дзвінок. Будьте уважні. В мене вперше такий випадок. Погасив з Альфи, але операція пішла не по плану. Нагадайте, ПУМБу ВсеКарту до сих пір можна поповнювати в зеленому терміналі без комісу? Обмежень по сумі немає?

ПУМБ с Приватом уже разошлись - ищите другие способы - EasyPay, City24, GlobalMoney для бесплатности
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 22:38

Пополнял сегодня всеКарту через айбокс. Все как обычно, зачисление в течении минуты
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 23:00

  arkavs написав:Пополнял сегодня всеКарту через айбокс. Все как обычно, зачисление в течении минуты

Не ищите себе на ж гемморой. Пишут же, что ящик работает через раз.
Потом не плачьтесь.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 11:41

О 5-й ранку зарахували таки поповнення.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:24

Довірі до айбокс більше нємає, тепер тіко сіті24 і ізіпай.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 13:53

А до Моні є?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:54

Re: monobank

У нас терминалы ibox давно капризничали, я им оставляла заявки регулярно, но как-то не очень срабатывало. Так что, отлично, что easypay добавилась для безкомис. пополнения Мони.
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 17:13

  Driver написав:Коллеги, снова нужна ваша консультация.

В конце декабря я писал на этой ветке о мошенниках, которые увели у родственника 20+ тыс. грн с карты Монобанка (сообщение процитировал далее).

Пришёл письменный ответ от Универсал Банка. Они утверждают, что:
1) родственник сам в приложении Монобанка увеличил лимит на интернет-оплаты до 30+ тыс грн;
2) платёж был проведён с 3D secure, поэтому "сожалеем, но жаловаться платёжной системе не нужно - не поможет".

По п.1: я абсолютно точно уверен, что родственник этот лимит не поднимал. И родственник абсолютно точно в этом уверен.
По п.2: родственник утверждает, что 3D secure не было (ни СМС с кодом не приходило, ни подтверждения в приложении не было). Тоже склонен верить.

Теперь вопросы:
1) может такое быть, что Универсал Банк в письменном ответе соврал?
2) можно ли запросить подтверждения указанных фактов у банка? (поднятие лимита, 3D secure). И если можно, то что именно запрашивать?
3) имеет ли смысл писать платёжной системе?
4) заявление в полицию было написано сразу. Дело даже открыли. Имеет смысл идти сейчас с этим ответом в полицию? или ещё подолбаться с банком?

Заранее спасибо за ответы.

(ах да. Исходное сообщение:)
  Driver написав:Коллеги, помогите, плз, решить проблему.

Родственник попал на мошенников на ОЛХ (ну вот и на нашу улицу пришёл "праздник", ага). Увели с чёрной карты 20+ тыс. грн.
Родственник сам ввёл реквизиты карты (в т.ч. СВВ). Правда, из-за слёз путается в показаниях: то ли в приложении ОЛХ (приложение проверил: 10+ млн скачиваний в плей-маркете, вроде оригинал), то ли на фишинговом сайте.

Подскажите, плз, порядок действий.

1. Заявление в полицию написали (правда, на 102 отправили в обычную, не кибер).
Номер провадження дадут через день. Это такой порядок, или что-то пошло не так?

2. Поддержка Монобанка ожидаемо морозится ("увы и ах! Сожалеем, но идите нафиг... ой! ничем не можем помочь")

3. Поддержка Монобанка утверждает, что платёж ушёл в Айбокс банк. Имеет смысл писать туда?
(в выписке в моб. приложении указан SOGREAT)

4. Карту, разумеется, заблокировали.

5. Лимит на интернет-платежи был выставлен намного меньше уведённой суммы (родственник, правда, не помнит, но 2000 максимум, а скорее всего ещё меньше). А увели 20+ тыс.
Это косяк Монобанка? Имеет смысл писать им претензию?

6. Собственно, что ещё можно/нужно сделать? Письмо в Универсал? Копия заявления? етс...

Заранее спасибо всем ответившим.

(ах да. В полиции с таким разводом только в одном отделении за день пришло человек 10. Предупредите что ли своих родственников...)

Родственник продавал или покупал на ОЛХ? При продаже часто разводят: типа мы оплатили ОЛХ доставку вот вам ссылка (при этом ссылку кидают в вайбер, телеграм, вотсап), по ссылке нечто похожее на ОЛХ, где вводишь номер своей карты для получения оплаты (заодно еще и дату с цвв попросят (скорее всего) плюс могут, скорее всего "прислать" код для подтверждения "зачисления" ну и естественно вместо зачисление происходит списание... Причем с той стороны еще и пытаются некоторое время утверждать что они якобы все оплатили вот жеж ссылка... Естественно в кабинете ОЛХ - нет никакой появившейся ОЛХ-доставки, которую и надо подтвердить и там ввести только номер карты.
А вот если он покупал на ОЛХ, то очень странно или ему продавец прислал ссылку для оплаты? Либо он не на ОЛХ покупал, а по какой-то левой ссылке пошел на типа ОЛХ.
В любом случае банк вам получателя не раскроет, только полицию напрягать - просто заявление, тоже как правило 0 результата - это надо постоянно звонить следователю и спрашивать о результатах запросов в банки - посылал ли он их когда, куда... Хотя если есть массовость, то может и вычислят... или узнают что деньги ушли на какого-то дропа (или как оно там называется) и дальше исчезли...
ol_zy
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СЕП

Хтось сьогодні вже відправляв СЕП, я ризукнув і відправив Моно-Сенс - грошей немає, котики довго порозились на моно, а потім визнали, що щось пішло не так, чекайте зарахування пн.
melkh
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