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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 кві, 2023 16:44
melkh платив комуналку з моно, нафтогаз побачив (і показує в кабінеті) оплату через декілька секунд. Але так було і до оновлення СЕП.
Додано: Суб 01 кві, 2023 16:50
Додано: Нед 02 кві, 2023 06:29
"Нафтогаз" завжди бачить через кілька секунд (точніше, через 2-3 хвилини). Немає значення, звідки: я платив і з ПУМБ, і зі Спортбанку, і з Моно.
Це виключення з правил, як то кажуть
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