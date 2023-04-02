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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 16:44

melkh платив комуналку з моно, нафтогаз побачив (і показує в кабінеті) оплату через декілька секунд. Але так було і до оновлення СЕП.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 16:50

  adj написав:melkh платив комуналку з моно, нафтогаз побачив (і показує в кабінеті) оплату через декілька секунд. Але так було і до оновлення СЕП.

так, комуналка (особливо Нафтогаз) зразу платіж доходив миттєво, а тут фізик-фізик СЕП.
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 06:29

  adj написав:melkh платив комуналку з моно, нафтогаз побачив (і показує в кабінеті) оплату через декілька секунд. Але так було і до оновлення СЕП.

"Нафтогаз" завжди бачить через кілька секунд (точніше, через 2-3 хвилини). Немає значення, звідки: я платив і з ПУМБ, і зі Спортбанку, і з Моно.
Це виключення з правил, як то кажуть :P
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 10:04

а куда тыцнуть, чтобы узнать мсс платежа?
или только звонить?
спс
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 10:05

  v57 написав:а куда тыцнуть, чтобы узнать мсс платежа?
или только звонить?
спс

Лише гарячка відповідь дасть.
melkh
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Повідомлень: 817
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 10:10

  melkh написав:
  v57 написав:а куда тыцнуть, чтобы узнать мсс платежа?
или только звонить?
спс

Лише гарячка відповідь дасть.

Не тільки, можна замовити виписку і там подивитися( ще-виписки та довідки- виписка за карткою або рахунком)
vovabelokon99
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