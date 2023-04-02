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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 кві, 2023 16:44
melkh платив комуналку з моно, нафтогаз побачив (і показує в кабінеті) оплату через декілька секунд. Але так було і до оновлення СЕП.
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adj
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Додано: Суб 01 кві, 2023 16:50
adj написав:melkh
платив комуналку з моно, нафтогаз побачив (і показує в кабінеті) оплату через декілька секунд. Але так було і до оновлення СЕП.
так, комуналка (особливо Нафтогаз) зразу платіж доходив миттєво, а тут фізик-фізик СЕП.
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melkh
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Додано: Нед 02 кві, 2023 06:29
adj написав:melkh
платив комуналку з моно, нафтогаз побачив (і показує в кабінеті) оплату через декілька секунд. Але так було і до оновлення СЕП.
"Нафтогаз" завжди бачить через кілька секунд (точніше, через 2-3 хвилини). Немає значення, звідки: я платив і з ПУМБ, і зі Спортбанку, і з Моно.
Це виключення з правил, як то кажуть
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Додано: Нед 02 кві, 2023 10:04
а куда тыцнуть, чтобы узнать мсс платежа?
или только звонить?
спс
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v57
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Додано: Нед 02 кві, 2023 10:05
v57 написав:
а куда тыцнуть, чтобы узнать мсс платежа?
или только звонить?
спс
Лише гарячка відповідь дасть.
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melkh
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Додано: Нед 02 кві, 2023 10:10
melkh написав: v57 написав:
а куда тыцнуть, чтобы узнать мсс платежа?
или только звонить?
спс
Лише гарячка відповідь дасть.
Не тільки, можна замовити виписку і там подивитися( ще-виписки та довідки- виписка за карткою або рахунком)
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:13
melkh написав:
Хтось сьогодні вже відправляв СЕП, я ризукнув і відправив Моно-Сенс - грошей немає, котики довго порозились на моно, а потім визнали, що щось пішло не так, чекайте зарахування пн.
Ха, я думав я один таки "везунчик". Так само відправив сєпом гроші на сенс...думав новий сєп 24/7
...швидко зайдуть....
Я думаю моно відправив, скоріш за все у сенса проблема із зарахуванням
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