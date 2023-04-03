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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

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monobank 4.1 5 37
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
11
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
17
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 16:44

melkh платив комуналку з моно, нафтогаз побачив (і показує в кабінеті) оплату через декілька секунд. Але так було і до оновлення СЕП.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 16:50

  adj написав:melkh платив комуналку з моно, нафтогаз побачив (і показує в кабінеті) оплату через декілька секунд. Але так було і до оновлення СЕП.

так, комуналка (особливо Нафтогаз) зразу платіж доходив миттєво, а тут фізик-фізик СЕП.
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 06:29

  adj написав:melkh платив комуналку з моно, нафтогаз побачив (і показує в кабінеті) оплату через декілька секунд. Але так було і до оновлення СЕП.

"Нафтогаз" завжди бачить через кілька секунд (точніше, через 2-3 хвилини). Немає значення, звідки: я платив і з ПУМБ, і зі Спортбанку, і з Моно.
Це виключення з правил, як то кажуть :P
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 10:04

а куда тыцнуть, чтобы узнать мсс платежа?
или только звонить?
спс
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 10:05

  v57 написав:а куда тыцнуть, чтобы узнать мсс платежа?
или только звонить?
спс

Лише гарячка відповідь дасть.
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 10:10

  melkh написав:
  v57 написав:а куда тыцнуть, чтобы узнать мсс платежа?
или только звонить?
спс

Лише гарячка відповідь дасть.

Не тільки, можна замовити виписку і там подивитися( ще-виписки та довідки- виписка за карткою або рахунком)
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:13

  melkh написав:Хтось сьогодні вже відправляв СЕП, я ризукнув і відправив Моно-Сенс - грошей немає, котики довго порозились на моно, а потім визнали, що щось пішло не так, чекайте зарахування пн.

Ха, я думав я один таки "везунчик". Так само відправив сєпом гроші на сенс...думав новий сєп 24/7 :mrgreen: ...швидко зайдуть....
Я думаю моно відправив, скоріш за все у сенса проблема із зарахуванням
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 00:27

lov2108 Якраз ні, грався, як блогер з орками в рулетці і кидав з Сенсу на різні банки, заходило моментально майже, а ось моно-сенс (відповіли, що зайде пн), не зупинився відправив А-банк-сенс (теж не зайшов), чекаю пн.

upd: гроші з моно прийшли в сенс в 1:07 пн (3.04) (хто не в темі, то відправив ще 1 числа сб), тут же відправляю з сенса на моно зайшли за 7 хв, так що робіть самі висновки, хто зажимає кошти. До речі, з А-банку так і не залетіли на сенс ще((
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 19:19

Re: monobank

Відправив со спорту в 9 ранку СЕПом гроши.До сих пір на рахунку моно їх немає.На інші банки все зарахувалось.Проблема в моно.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 19:49

Re: monobank

посетитель, в 14:08 зашёл проверочный СЭП в mono, который отправил из Сенс в 9:15; в 14:39 зашёл СЭП в Сенс, который отправил из mono.
Howl
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