|
|
|
monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 чер, 2023 15:24
хвальона пидтрымка бубнит
квазикаш, скриншоты и прочие ниАчем
-
v57
-
-
- Повідомлень: 3098
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 чер, 2023 15:24
Alien написав: Ferlakur написав: v57 написав:
шо, за облигации с Дiя за кредитные
тихо начали брать комиссию?
Говорят, да. А какой там мсс код?
МСС код там був 6211. І у минулому місяці він був у моні в кошерних. А зараз саму комісію показує не на етапі підтвердження платежу додатком, а лише на етапі списання коштів. Тому якщо там будуть кошти з запасом - спише з комісом, якщо чисто під суму платежу - забракує
І як це співвідноситься з діючими тарифами?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4413
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 чер, 2023 15:31
а запитайте в пiдтримки моно
може масове невдоволення донесуть
керiвництву
-
v57
-
-
- Повідомлень: 3098
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 чер, 2023 20:25
Ну А-Банк сразу же заблочил такие операции, monobank ещё долго продержался. Видимо, желающих много было.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 5383
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 997 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Чет 01 чер, 2023 20:38
У понеділок-вівторок пішов злив 'схем' по ТГ кАналам ))
31.05 з обіду моно почав брати +4%
-
undeadserf
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 08.09.15
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 чер, 2023 07:00
интересно как быстро другие подтянутся??? Б5-спорт-пумба
-
VLADPn
-
-
- Повідомлень: 2531
- З нами з: 04.02.12
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 чер, 2023 14:02
Ferlakur написав:
Имею черную карту с нулевым кредитным лимитом. Хотел подать заявку на повышение — опция "Підвищити ліміт на картку" неактивна. Вообще неактивны все опции в меню "Налаштування лімітів". Почему так?
у меня тоже опция неактивная, но лимит есть, в коллцентре поднимают по заявке лимиты через сутки, если ваша карта активно юзуется
-
kievlyanka
-
-
- Повідомлень: 21306
- З нами з: 25.01.11
- Подякував: 675 раз.
- Подякували: 823 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 чер, 2023 16:14
kievlyanka написав: Ferlakur написав:
Имею черную карту с нулевым кредитным лимитом. Хотел подать заявку на повышение — опция "Підвищити ліміт на картку" неактивна. Вообще неактивны все опции в меню "Налаштування лімітів". Почему так?
у меня тоже опция неактивная, но лимит есть, в коллцентре поднимают по заявке лимиты через сутки, если ваша карта активно юзуется
Да уже подняли, хотел прикупить облигаций с кредитных, да не успел — ввели комиссию.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4413
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 чер, 2023 17:29
undeadserf написав:
У понеділок-вівторок пішов злив 'схем' по ТГ кАналам ))
31.05 з обіду моно почав брати +4%
И где в приложении моно найти эту комиссию, кто-то нашел? Есть операції з quasi-валютою за карткою 4%. Но так это вроде и раньше там было. Где-то у них прописано, что такая покупка это quasi? Или типа всех побреем, чтоб не повадно было, а там будем разбираться.
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 242
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|