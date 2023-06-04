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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

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monobank 4.1 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
9%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
21
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 15:24

хвальона пидтрымка бубнит
квазикаш, скриншоты и прочие ниАчем
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 15:24

  Alien написав:
  Ferlakur написав:
  v57 написав:шо, за облигации с Дiя за кредитные
тихо начали брать комиссию?

Говорят, да. А какой там мсс код?

МСС код там був 6211. І у минулому місяці він був у моні в кошерних. А зараз саму комісію показує не на етапі підтвердження платежу додатком, а лише на етапі списання коштів. Тому якщо там будуть кошти з запасом - спише з комісом, якщо чисто під суму платежу - забракує

І як це співвідноситься з діючими тарифами?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 15:31

а запитайте в пiдтримки моно
може масове невдоволення донесуть
керiвництву
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 20:25

Re: monobank

Ну А-Банк сразу же заблочил такие операции, monobank ещё долго продержался. Видимо, желающих много было.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 20:38

Re: monobank

У понеділок-вівторок пішов злив 'схем' по ТГ кАналам ))
31.05 з обіду моно почав брати +4%
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 07:00

Re: monobank

интересно как быстро другие подтянутся??? Б5-спорт-пумба
VLADPn
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 14:02

  Ferlakur написав:Имею черную карту с нулевым кредитным лимитом. Хотел подать заявку на повышение — опция "Підвищити ліміт на картку" неактивна. Вообще неактивны все опции в меню "Налаштування лімітів". Почему так?
у меня тоже опция неактивная, но лимит есть, в коллцентре поднимают по заявке лимиты через сутки, если ваша карта активно юзуется
kievlyanka
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 16:14

  kievlyanka написав:
  Ferlakur написав:Имею черную карту с нулевым кредитным лимитом. Хотел подать заявку на повышение — опция "Підвищити ліміт на картку" неактивна. Вообще неактивны все опции в меню "Налаштування лімітів". Почему так?
у меня тоже опция неактивная, но лимит есть, в коллцентре поднимают по заявке лимиты через сутки, если ваша карта активно юзуется

Да уже подняли, хотел прикупить облигаций с кредитных, да не успел — ввели комиссию.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 17:29

  undeadserf написав:У понеділок-вівторок пішов злив 'схем' по ТГ кАналам ))
31.05 з обіду моно почав брати +4%

И где в приложении моно найти эту комиссию, кто-то нашел? Есть операції з quasi-валютою за карткою 4%. Но так это вроде и раньше там было. Где-то у них прописано, что такая покупка это quasi? Или типа всех побреем, чтоб не повадно было, а там будем разбираться.
Oberon
 
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  #<1 ... 180181182183
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