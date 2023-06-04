По хорошему такие операции стоило бы ограничить при оплате кредитными средствами, а не втихую нарисовать комиссию. Как по мне, то банк давал таким пользоваться пока мало кто знал. Да и за такое могли и кредитный лимит срезать.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 чер, 2023 19:24
Re: monobank
Там было 3 отзыва и автор первого отзыва отчитался, что комиссию сторнировали, + он ещё
По хорошему такие операции стоило бы ограничить при оплате кредитными средствами, а не втихую нарисовать комиссию. Как по мне, то банк давал таким пользоваться пока мало кто знал. Да и за такое могли и кредитный лимит срезать.
Додано: Нед 04 чер, 2023 20:26
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