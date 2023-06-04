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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
9%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
21
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:24

Re: monobank

Там было 3 отзыва и автор первого отзыва отчитался, что комиссию сторнировали, + он ещё написал козу в НБУ.

По хорошему такие операции стоило бы ограничить при оплате кредитными средствами, а не втихую нарисовать комиссию. Как по мне, то банк давал таким пользоваться пока мало кто знал. Да и за такое могли и кредитный лимит срезать.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 20:26

  Howl написав:
По хорошему такие операции стоило бы ограничить при оплате кредитными средствами

Кажись уже.
Ferlakur
 
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