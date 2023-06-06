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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

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monobank 4.1 5 45
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
9%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
21
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 20:38

Re: monobank

У понеділок-вівторок пішов злив 'схем' по ТГ кАналам ))
31.05 з обіду моно почав брати +4%
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 чер, 2023 07:00

Re: monobank

интересно как быстро другие подтянутся??? Б5-спорт-пумба
VLADPn
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 14:02

  Ferlakur написав:Имею черную карту с нулевым кредитным лимитом. Хотел подать заявку на повышение — опция "Підвищити ліміт на картку" неактивна. Вообще неактивны все опции в меню "Налаштування лімітів". Почему так?
у меня тоже опция неактивная, но лимит есть, в коллцентре поднимают по заявке лимиты через сутки, если ваша карта активно юзуется
kievlyanka
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 16:14

  kievlyanka написав:
  Ferlakur написав:Имею черную карту с нулевым кредитным лимитом. Хотел подать заявку на повышение — опция "Підвищити ліміт на картку" неактивна. Вообще неактивны все опции в меню "Налаштування лімітів". Почему так?
у меня тоже опция неактивная, но лимит есть, в коллцентре поднимают по заявке лимиты через сутки, если ваша карта активно юзуется

Да уже подняли, хотел прикупить облигаций с кредитных, да не успел — ввели комиссию.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 17:29

  undeadserf написав:У понеділок-вівторок пішов злив 'схем' по ТГ кАналам ))
31.05 з обіду моно почав брати +4%

И где в приложении моно найти эту комиссию, кто-то нашел? Есть операції з quasi-валютою за карткою 4%. Но так это вроде и раньше там было. Где-то у них прописано, что такая покупка это quasi? Или типа всех побреем, чтоб не повадно было, а там будем разбираться.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 18:01

На Минфине пишут что уже кому-то вернули списанную комиссию.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 19:24

Re: monobank

Там было 3 отзыва и автор первого отзыва отчитался, что комиссию сторнировали, + он ещё написал козу в НБУ.

По хорошему такие операции стоило бы ограничить при оплате кредитными средствами, а не втихую нарисовать комиссию. Как по мне, то банк давал таким пользоваться пока мало кто знал. Да и за такое могли и кредитный лимит срезать.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 20:26

  Howl написав:
По хорошему такие операции стоило бы ограничить при оплате кредитными средствами

Кажись уже.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 15:48

undeadserf не забудьте ще і про 0,9 % при отриманні готівки після погашення облігацій
myko
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 21:07

  myko написав:undeadserf не забудьте ще і про 0,9 % при отриманні готівки після погашення облігацій

на єПідтримку без комісій, а з неї гаситься чорна карта.
0,9 % - це про валюту
undeadserf
 
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