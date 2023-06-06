Ferlakur написав:Имею черную карту с нулевым кредитным лимитом. Хотел подать заявку на повышение — опция "Підвищити ліміт на картку" неактивна. Вообще неактивны все опции в меню "Налаштування лімітів". Почему так?
у меня тоже опция неактивная, но лимит есть, в коллцентре поднимают по заявке лимиты через сутки, если ваша карта активно юзуется
Ferlakur написав:Имею черную карту с нулевым кредитным лимитом. Хотел подать заявку на повышение — опция "Підвищити ліміт на картку" неактивна. Вообще неактивны все опции в меню "Налаштування лімітів". Почему так?
у меня тоже опция неактивная, но лимит есть, в коллцентре поднимают по заявке лимиты через сутки, если ваша карта активно юзуется
Да уже подняли, хотел прикупить облигаций с кредитных, да не успел — ввели комиссию.
undeadserf написав:У понеділок-вівторок пішов злив 'схем' по ТГ кАналам )) 31.05 з обіду моно почав брати +4%
И где в приложении моно найти эту комиссию, кто-то нашел? Есть операції з quasi-валютою за карткою 4%. Но так это вроде и раньше там было. Где-то у них прописано, что такая покупка это quasi? Или типа всех побреем, чтоб не повадно было, а там будем разбираться.
Там было 3 отзыва и автор первого отзыва отчитался, что комиссию сторнировали, + он ещё написал козу в НБУ.
По хорошему такие операции стоило бы ограничить при оплате кредитными средствами, а не втихую нарисовать комиссию. Как по мне, то банк давал таким пользоваться пока мало кто знал. Да и за такое могли и кредитный лимит срезать.