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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 181182183184

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monobank 4.1 5 46
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
46%
21
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 19:34

Re: monobank

Не могу понять. С котом что-то случилось? Внаглую нарушают действующее законодательство Украины. Речь о статье 32.3.1 ЗУ "О платёжных системах".

Собственно в чём вопрос:
Через приложение монобанк пополнялся мобильный номер сети лайф. Приложение решило по какой-то причине отправить деньги не в лайф, а в киевстар.
Поддержка на морозе. У них никаких сбоев. Деньги успешно зачислены. Говорю им что они не туда деньги зачислили, получаю ответ - "нам пофиг, мы всё сделали как надо, ты идиот, иди в киевстар и ищи у них свои деньги и вообще на всякий случай у нас в договоре есть восьмой пункт: если у нас что-то сломалось, то клиент сам дурак".
По закону (ст. 32.3.1) монобанк обязан из своих средств выполнить мой платёж, затем затребовать у киевстар свои деньги. По факту закон они не соблюдают и соблюдать не собираются.
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  #<1 ... 181182183184
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