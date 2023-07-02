Додано: Пон 12 чер, 2023 19:34

Не могу понять. С котом что-то случилось? Внаглую нарушают действующее законодательство Украины. Речь о статье 32.3.1 ЗУ "О платёжных системах".Собственно в чём вопрос:Через приложение монобанк пополнялся мобильный номер сети лайф. Приложение решило по какой-то причине отправить деньги не в лайф, а в киевстар.Поддержка на морозе. У них никаких сбоев. Деньги успешно зачислены. Говорю им что они не туда деньги зачислили, получаю ответ - "нам пофиг, мы всё сделали как надо, ты идиот, иди в киевстар и ищи у них свои деньги и вообще на всякий случай у нас в договоре есть восьмой пункт: если у нас что-то сломалось, то клиент сам дурак".По закону (ст. 32.3.1) монобанк обязан из своих средств выполнить мой платёж, затем затребовать у киевстар свои деньги. По факту закон они не соблюдают и соблюдать не собираются.Имена героев:Катэрына №7342Мыкыта №8632