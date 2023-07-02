Не могу понять. С котом что-то случилось? Внаглую нарушают действующее законодательство Украины. Речь о статье 32.3.1 ЗУ "О платёжных системах".
Собственно в чём вопрос: Через приложение монобанк пополнялся мобильный номер сети лайф. Приложение решило по какой-то причине отправить деньги не в лайф, а в киевстар. Поддержка на морозе. У них никаких сбоев. Деньги успешно зачислены. Говорю им что они не туда деньги зачислили, получаю ответ - "нам пофиг, мы всё сделали как надо, ты идиот, иди в киевстар и ищи у них свои деньги и вообще на всякий случай у нас в договоре есть восьмой пункт: если у нас что-то сломалось, то клиент сам дурак". По закону (ст. 32.3.1) монобанк обязан из своих средств выполнить мой платёж, затем затребовать у киевстар свои деньги. По факту закон они не соблюдают и соблюдать не собираются. Имена героев: Катэрына №7342 Мыкыта №8632
О, як раз хотів теж поцікавитися що там з коштами за комуналку від сьомого березня.Повернули їх людям, а то якось воно непомітно пройшло? Я взагалі доси не розумію до чого там айбокс банк був.В платіжці же чітко вказується отримувач такий-то, рахунок такий-то в Ощадбанку(як приклад).Те що моно з якоїсь причини слав гроши через айбокс банк так це якось не так.І чому це раптом стало проблемою клієнта мені теж не зрозуміло.
Раньше в приложении в меню карты (под списком операций) была ссылка на Тарифи і обмеження, где было расписано, с личных и с кредитных средств в гривне и валюте куда и сколько можно посылать. Куда оно делось? Совсем убрали или спрятали куда?
Ferlakur написав:Раньше в приложении в меню карты (под списком операций) была ссылка на Тарифи і обмеження, где было расписано, с личных и с кредитных средств в гривне и валюте куда и сколько можно посылать. Куда оно делось? Совсем убрали или спрятали куда?
натискаєте вгорі над сумою там де всі карти показує і в тому меню.