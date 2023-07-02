RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
22
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 18:31

Re: monobank

  lel написав:На ОККО 95евро став 49грн. Було 30.06.23 47грн. (заправився). Знижку 4 грн -літр залишили

Вибачте, це хто і як таку знижку дає?
Sungsam
 
Повідомлень: 181
З нами з: 05.10.11
Подякував: 46 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 18:54

  Sungsam написав:
  lel написав:На ОККО 95евро став 49грн. Було 30.06.23 47грн. (заправився). Знижку 4 грн -літр залишили

Вибачте, це хто і як таку знижку дає?

Окко в рамках програми fiska дає. Але це не зовсім знижка і дає не усім. Не усім бо кожному присилають індивідуально у застосунок. В мене в травні та червні було 4 грн./л, наразі 3 грн./л
А не знижка - бо самий перший раз ти маєш сплатити повну вартість палива. А вже вартість другої покупки ти можеш зменшити на ту знижку яку нарахували за першу покупку. І так далі - на кожну наступну покупку діє знижка яку ти накопичив у попередній раз. Вийти в нуль по знижці практично не можливо, бо постійно щось накопичуватиметься. Так окко стимулює залишатись саме з ними. Втім накопичені гривні знижки можна також використовувати як знижку у партнерів - Алло, ТвояШина, лайфселл та ін
Alien
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 182183184185
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1219)
02.07.2023 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.