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банках (гарне і погане) / monobank monobank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 182183184185 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку monobank 4.1 5 47 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 2% 1 2- Погане. Некомпетентне. 11% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 11% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 30% 14 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 47% 22 Всього голосів : 47 Додано: Нед 02 лип, 2023 18:31 Re: monobank lel написав: На ОККО 95евро став 49грн. Було 30.06.23 47грн. (заправився). Знижку 4 грн -літр залишили На ОККО 95евро став 49грн. Було 30.06.23 47грн. (заправився).залишили

Вибачте, це хто і як таку знижку дає? Вибачте, це хто і як таку знижку дає? Sungsam Повідомлень: 181 З нами з: 05.10.11 Подякував: 46 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лип, 2023 18:54 Sungsam написав: lel написав: На ОККО 95евро став 49грн. Було 30.06.23 47грн. (заправився). Знижку 4 грн -літр залишили На ОККО 95евро став 49грн. Було 30.06.23 47грн. (заправився).залишили

Вибачте, це хто і як таку знижку дає? Вибачте, це хто і як таку знижку дає?

Окко в рамках програми fiska дає. Але це не зовсім знижка і дає не усім. Не усім бо кожному присилають індивідуально у застосунок. В мене в травні та червні було 4 грн./л, наразі 3 грн./л

А не знижка - бо самий перший раз ти маєш сплатити повну вартість палива. А вже вартість другої покупки ти можеш зменшити на ту знижку яку нарахували за першу покупку. І так далі - на кожну наступну покупку діє знижка яку ти накопичив у попередній раз. Вийти в нуль по знижці практично не можливо, бо постійно щось накопичуватиметься. Так окко стимулює залишатись саме з ними. Втім накопичені гривні знижки можна також використовувати як знижку у партнерів - Алло, ТвояШина, лайфселл та ін Окко в рамках програми fiska дає. Але це не зовсім знижка і дає не усім. Не усім бо кожному присилають індивідуально у застосунок. В мене в травні та червні було 4 грн./л, наразі 3 грн./лА не знижка - бо самий перший раз ти маєш сплатити повну вартість палива. А вже вартість другої покупки ти можеш зменшити на ту знижку яку нарахували за першу покупку. І так далі - на кожну наступну покупку діє знижка яку ти накопичив у попередній раз. Вийти в нуль по знижці практично не можливо, бо постійно щось накопичуватиметься. Так окко стимулює залишатись саме з ними. Втім накопичені гривні знижки можна також використовувати як знижку у партнерів - Алло, ТвояШина, лайфселл та ін Alien Повідомлень: 2200 З нами з: 12.01.20 Подякував: 65 раз. Подякували: 650 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 182183184185 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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