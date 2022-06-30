Вибачте, це хто і як таку знижку дає?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лип, 2023 18:31
Re: monobank
Додано: Нед 02 лип, 2023 18:54
Окко в рамках програми fiska дає. Але це не зовсім знижка і дає не усім. Не усім бо кожному присилають індивідуально у застосунок. В мене в травні та червні було 4 грн./л, наразі 3 грн./л
А не знижка - бо самий перший раз ти маєш сплатити повну вартість палива. А вже вартість другої покупки ти можеш зменшити на ту знижку яку нарахували за першу покупку. І так далі - на кожну наступну покупку діє знижка яку ти накопичив у попередній раз. Вийти в нуль по знижці практично не можливо, бо постійно щось накопичуватиметься. Так окко стимулює залишатись саме з ними. Втім накопичені гривні знижки можна також використовувати як знижку у партнерів - Алло, ТвояШина, лайфселл та ін
Додано: Нед 02 лип, 2023 23:14
Re: monobank
Додано: Нед 02 лип, 2023 23:20
таки да , нужно себе отметить, ровно год назад брал осаго в моне.
покупал страховку 30-06-2022 - ровно год назад.
пичаль-ка .
Додано: Пон 03 лип, 2023 10:17
Re: monobank
Хтось знає при п2п переказах можна дізнатися прізвище відправника? Стосується як моно на моно, так і інших банків на моно.
Додано: Пон 03 лип, 2023 22:43
Зато у Спортбанка второй месяц подряд кешбэк на АЗС: 1,5 за кредитные и 1% за свои. Кому надо, могу дать рефералку, чтобы бонус 100 грн получить за оформление кредитки.
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