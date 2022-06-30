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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

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monobank 4.1 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
22
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 18:31

Re: monobank

  lel написав:На ОККО 95евро став 49грн. Було 30.06.23 47грн. (заправився). Знижку 4 грн -літр залишили

Вибачте, це хто і як таку знижку дає?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 18:54

  Sungsam написав:
  lel написав:На ОККО 95евро став 49грн. Було 30.06.23 47грн. (заправився). Знижку 4 грн -літр залишили

Вибачте, це хто і як таку знижку дає?

Окко в рамках програми fiska дає. Але це не зовсім знижка і дає не усім. Не усім бо кожному присилають індивідуально у застосунок. В мене в травні та червні було 4 грн./л, наразі 3 грн./л
А не знижка - бо самий перший раз ти маєш сплатити повну вартість палива. А вже вартість другої покупки ти можеш зменшити на ту знижку яку нарахували за першу покупку. І так далі - на кожну наступну покупку діє знижка яку ти накопичив у попередній раз. Вийти в нуль по знижці практично не можливо, бо постійно щось накопичуватиметься. Так окко стимулює залишатись саме з ними. Втім накопичені гривні знижки можна також використовувати як знижку у партнерів - Алло, ТвояШина, лайфселл та ін
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 23:14

Re: monobank

  Sungsam написав:Вибачте, це хто і як таку знижку дає?

присилають персонально на вайбер , мені прислали 3 грн , минулого було 4 грн.
і моно не дав азс по кешбеку .....
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 23:20

  ingtrans написав:
  M-Audio написав:
  Goodman написав:Монька сдулся и не дал кешбек на АЗС.

А что, раньше давал? У меня не было, последние пару месяцев точно.

Наверное, с год, как не давал. Была акция типа "купи ОСАГО и получи категорию АЗС на 12 месяцев", но это дополнительная акционная категория, недоступная для остальных клиентов.


таки да , нужно себе отметить, ровно год назад брал осаго в моне.
покупал страховку 30-06-2022 - ровно год назад.

пичаль-ка :mrgreen: .
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 10:17

Re: monobank

Хтось знає при п2п переказах можна дізнатися прізвище відправника? Стосується як моно на моно, так і інших банків на моно.
RobinGood
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:43

Зато у Спортбанка второй месяц подряд кешбэк на АЗС: 1,5 за кредитные и 1% за свои. Кому надо, могу дать рефералку, чтобы бонус 100 грн получить за оформление кредитки.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 23:52

Re: monobank

У мене в цьому місяці є кешбек "Авто і азс". Цивілка куплена через моно
dr_bastm
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