прямо в приложении Моно переводите по номеру Вайзовой карты, комса 1%, лимит 100т.грн в мес
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:33
Додано: Сер 05 лип, 2023 18:23
Примат З карти на карту - 1% комісія, а от євро можна через гугл пей (у вайс обрати попвнення->гугл пей) - буде 0.47% комісія
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