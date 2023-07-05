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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 47
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
11%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
22
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:33

  Примат написав:простите за, возможно, дилетантский вопрос, а можно с долларовой карты монобанка перекинуть доллары на Wise?

прямо в приложении Моно переводите по номеру Вайзовой карты, комса 1%, лимит 100т.грн в мес
nekefer
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Повідомлень: 546
З нами з: 24.10.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 69 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 18:23

Примат З карти на карту - 1% комісія, а от євро можна через гугл пей (у вайс обрати попвнення->гугл пей) - буде 0.47% комісія
Torix
 
Повідомлень: 15
З нами з: 05.07.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 183184185186
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