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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:33
Примат написав:
простите за, возможно, дилетантский вопрос, а можно с долларовой карты монобанка перекинуть доллары на Wise?
прямо в приложении Моно переводите по номеру Вайзовой карты, комса 1%, лимит 100т.грн в мес
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nekefer
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Додано: Сер 05 лип, 2023 18:23
Примат З карти на карту - 1% комісія, а от євро можна через гугл пей (у вайс обрати попвнення->гугл пей) - буде 0.47% комісія
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Torix
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Додано: Сер 05 лип, 2023 19:58
Важливе оголошення для тих, хто користується застосунком mono invest.
Щойно РНБО включив до списку санкцій компанію EXANTE, яка є брокером у нашому застосунку для інвестицій.
В зв'язку з цим:
⁃ усі клієнти, які мають позиції у цінних паперах у mono invest отримають протягом години повідомлення, в якому ми запропонуємо погодитись сьогодні закрити позицію та повернути гроші на картку.
⁃ Позиції в цінних паперах, тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні «Згоден» або не натиснуть нічого до 22:30, будуть закриті та їх кошти повернуто на карти.
⁃ Позиції тих клієнтів, які в повідомленні натиснуть «Не згоден», закриті не будуть. Доступ до їхніх акцій та коштів на них витрачених буде можливий лише після зняття санкцій РНБО
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:33
Sungsam написав: lel написав:
На ОККО 95евро став 49грн. Було 30.06.23 47грн. (заправився). Знижку 4 грн -літр
залишили
Вибачте, це хто і як таку знижку дає?
На початку війни, коли Окко обмежував кількість пального, зробив 4 аккаунти. І тепер вибираю той де більше знижка. Зараз є 2-2-3-4 грн літр. Накопичену суму використовую заправляючись на 2-5 літри, залишок-на поповнення Лайфу, або на донат.
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lel
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:53
lel написав: Sungsam написав: lel написав:
На ОККО 95евро став 49грн. Було 30.06.23 47грн. (заправився). Знижку 4 грн -літр
залишили
Вибачте, це хто і як таку знижку дає?
На початку війни, коли Окко обмежував кількість пального, зробив 4 аккаунти. І тепер вибираю той де більше знижка. Зараз є 2-2-3-4 грн літр. Накопичену суму використовую заправляючись на 2-5 літри, залишок-на поповнення Лайфу, або на донат.
На Фишке за мзду малую можно перекинуть остатки со всех своих экков на один, а с него до
платить за заправку
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Додано: Сер 05 лип, 2023 21:00
Kalgan написав:
Важливе оголошення для тих, хто користується застосунком mono invest.
Щойно РНБО включив до списку санкцій компанію EXANTE, яка є брокером у нашому застосунку для інвестицій.
В зв'язку з цим:
⁃ усі клієнти, які мають позиції у цінних паперах у mono invest отримають протягом години повідомлення, в якому ми запропонуємо погодитись сьогодні закрити позицію та повернути гроші на картку.
⁃ Позиції в цінних паперах, тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні «Згоден» або не натиснуть нічого до 22:30, будуть закриті та їх кошти повернуто на карти.
⁃ Позиції тих клієнтів, які в повідомленні натиснуть «Не згоден», закриті не будуть. Доступ до їхніх акцій та коштів на них витрачених буде можливий лише після зняття санкцій РНБО
какаво
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nekefer
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Додано: Сер 05 лип, 2023 23:09
nekefer написав: Kalgan написав:
Важливе оголошення для тих, хто користується застосунком mono invest.
Щойно РНБО включив до списку санкцій компанію EXANTE, яка є брокером у нашому застосунку для інвестицій.
В зв'язку з цим:
⁃ усі клієнти, які мають позиції у цінних паперах у mono invest отримають протягом години повідомлення, в якому ми запропонуємо погодитись сьогодні закрити позицію та повернути гроші на картку.
⁃ Позиції в цінних паперах, тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні «Згоден» або не натиснуть нічого до 22:30, будуть закриті та їх кошти повернуто на карти.
⁃ Позиції тих клієнтів, які в повідомленні натиснуть «Не згоден», закриті не будуть. Доступ до їхніх акцій та коштів на них витрачених буде можливий лише після зняття санкцій РНБО
какаво
ахренеть.Кто-то наторговался...Скажи мне кто твой партнёр и я скажу кто ты.Моно тщательнее партнёров выбирать надо.Не первый раз уже из-за того что моно работает с каким-то мутным партнёром страдают клиенты.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 00:33
посетитель написав:
ахренеть.Кто-то наторговался...Скажи мне кто твой партнёр и я скажу кто ты.Моно тщательнее партнёров выбирать надо.Не первый раз уже из-за того что моно работает с каким-то мутным партнёром страдают клиенты.
А що тут було вибирати, якщо з Україною тоді були готові працювати IB та Exante і перший послав моню? Пишуть, що HUGʼS та Універ теж працювали з Exante.
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Додано: Чет 06 лип, 2023 07:40
посетитель написав:
моно работает с каким-то мутным партнёром
прямо скажем предоставить несколько часов на выход до ввода санкций могут только топовые партнеры, как говорится ни один африканский людоед в КредитСвис не пострадал
уровень
у клиентов Фридома такой опции не было, во всяком случае публично
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