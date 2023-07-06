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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 183184185186

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
23
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:33

  Примат написав:простите за, возможно, дилетантский вопрос, а можно с долларовой карты монобанка перекинуть доллары на Wise?

прямо в приложении Моно переводите по номеру Вайзовой карты, комса 1%, лимит 100т.грн в мес
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 18:23

Примат З карти на карту - 1% комісія, а от євро можна через гугл пей (у вайс обрати попвнення->гугл пей) - буде 0.47% комісія
Torix
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 19:58

Важливе оголошення для тих, хто користується застосунком mono invest.

Щойно РНБО включив до списку санкцій компанію EXANTE, яка є брокером у нашому застосунку для інвестицій.
В зв'язку з цим:
⁃ усі клієнти, які мають позиції у цінних паперах у mono invest отримають протягом години повідомлення, в якому ми запропонуємо погодитись сьогодні закрити позицію та повернути гроші на картку.
⁃ Позиції в цінних паперах, тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні «Згоден» або не натиснуть нічого до 22:30, будуть закриті та їх кошти повернуто на карти.
⁃ Позиції тих клієнтів, які в повідомленні натиснуть «Не згоден», закриті не будуть. Доступ до їхніх акцій та коштів на них витрачених буде можливий лише після зняття санкцій РНБО
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:33

Re: monobank

Sungsam написав:
  lel написав:На ОККО 95евро став 49грн. Було 30.06.23 47грн. (заправився). Знижку 4 грн -літр залишили

Вибачте, це хто і як таку знижку дає?
На початку війни, коли Окко обмежував кількість пального, зробив 4 аккаунти. І тепер вибираю той де більше знижка. Зараз є 2-2-3-4 грн літр. Накопичену суму використовую заправляючись на 2-5 літри, залишок-на поповнення Лайфу, або на донат.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 20:53

  lel написав:
Sungsam написав:
  lel написав:На ОККО 95евро став 49грн. Було 30.06.23 47грн. (заправився). Знижку 4 грн -літр залишили

Вибачте, це хто і як таку знижку дає?
На початку війни, коли Окко обмежував кількість пального, зробив 4 аккаунти. І тепер вибираю той де більше знижка. Зараз є 2-2-3-4 грн літр. Накопичену суму використовую заправляючись на 2-5 літри, залишок-на поповнення Лайфу, або на донат.
На Фишке за мзду малую можно перекинуть остатки со всех своих экков на один, а с него доплатить за заправку
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 21:00

  Kalgan написав:
Важливе оголошення для тих, хто користується застосунком mono invest.

Щойно РНБО включив до списку санкцій компанію EXANTE, яка є брокером у нашому застосунку для інвестицій.
В зв'язку з цим:
⁃ усі клієнти, які мають позиції у цінних паперах у mono invest отримають протягом години повідомлення, в якому ми запропонуємо погодитись сьогодні закрити позицію та повернути гроші на картку.
⁃ Позиції в цінних паперах, тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні «Згоден» або не натиснуть нічого до 22:30, будуть закриті та їх кошти повернуто на карти.
⁃ Позиції тих клієнтів, які в повідомленні натиснуть «Не згоден», закриті не будуть. Доступ до їхніх акцій та коштів на них витрачених буде можливий лише після зняття санкцій РНБО

какаво :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 23:09

  nekefer написав:
  Kalgan написав:
Важливе оголошення для тих, хто користується застосунком mono invest.

Щойно РНБО включив до списку санкцій компанію EXANTE, яка є брокером у нашому застосунку для інвестицій.
В зв'язку з цим:
⁃ усі клієнти, які мають позиції у цінних паперах у mono invest отримають протягом години повідомлення, в якому ми запропонуємо погодитись сьогодні закрити позицію та повернути гроші на картку.
⁃ Позиції в цінних паперах, тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні «Згоден» або не натиснуть нічого до 22:30, будуть закриті та їх кошти повернуто на карти.
⁃ Позиції тих клієнтів, які в повідомленні натиснуть «Не згоден», закриті не будуть. Доступ до їхніх акцій та коштів на них витрачених буде можливий лише після зняття санкцій РНБО

какаво :lol:
ахренеть.Кто-то наторговался...Скажи мне кто твой партнёр и я скажу кто ты.Моно тщательнее партнёров выбирать надо.Не первый раз уже из-за того что моно работает с каким-то мутным партнёром страдают клиенты.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 00:33

  посетитель написав:ахренеть.Кто-то наторговался...Скажи мне кто твой партнёр и я скажу кто ты.Моно тщательнее партнёров выбирать надо.Не первый раз уже из-за того что моно работает с каким-то мутным партнёром страдают клиенты.

А що тут було вибирати, якщо з Україною тоді були готові працювати IB та Exante і перший послав моню? Пишуть, що HUGʼS та Універ теж працювали з Exante.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 07:40

  посетитель написав: моно работает с каким-то мутным партнёром

прямо скажем предоставить несколько часов на выход до ввода санкций могут только топовые партнеры, как говорится ни один африканский людоед в КредитСвис не пострадал :lol: уровень :!:
у клиентов Фридома такой опции не было, во всяком случае публично
nekefer
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