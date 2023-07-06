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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 48
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
48%
23
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:26

  посетитель написав:
  nekefer написав:
  посетитель написав: моно работает с каким-то мутным партнёром

прямо скажем предоставить несколько часов на выход до ввода санкций могут только топовые
мне почему-то казалось что нормальные партнёры под санкции не попадают.

А так получается обосрался человек на ходу, но как виртуозно ж.опу вытер на ходу, почти не видно и воняет не сильно.Сразу видно приличного человека, топ :)

такида, принцессы тоже какают
nekefer
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Повідомлень: 551
З нами з: 24.10.14
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  #<1 ... 184185186187
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