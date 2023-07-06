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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лип, 2023 09:26
посетитель написав: nekefer написав: посетитель написав:
моно работает с каким-то мутным партнёром
прямо скажем предоставить несколько часов на выход до ввода санкций могут только топовые
мне почему-то казалось что нормальные партнёры под санкции не попадают.
А так получается обосрался человек на ходу, но как виртуозно ж.опу вытер на ходу, почти не видно и воняет не сильно.Сразу видно приличного человека, топ
такида, принцессы тоже какают
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nekefer
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