посетитель написав: nekefer написав: посетитель написав:
моно работает с каким-то мутным партнёром
прямо скажем предоставить несколько часов на выход до ввода санкций могут только топовые
мне почему-то казалось что нормальные партнёры под санкции не попадают.
А так получается обосрался человек на ходу, но как виртуозно ж.опу вытер на ходу, почти не видно и воняет не сильно.Сразу видно приличного человека, топ
В україні підсанкційний ФФУ взагалі мав ліцензію від місцевого регулятора, і спокійно собі працював, і навіть це не було показником, нац. комісія що в очі долбилась коли давала цю ліцензію на роботу на нашому ринку?. А ви хочете щоб банк знав на кого накладуть санкції. Як це можливо в цій країні?