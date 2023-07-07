посетитель написав: моно работает с каким-то мутным партнёром
прямо скажем предоставить несколько часов на выход до ввода санкций могут только топовые
мне почему-то казалось что нормальные партнёры под санкции не попадают.
А так получается обосрался человек на ходу, но как виртуозно ж.опу вытер на ходу, почти не видно и воняет не сильно.Сразу видно приличного человека, топ
В україні підсанкційний ФФУ взагалі мав ліцензію від місцевого регулятора, і спокійно собі працював, і навіть це не було показником, нац. комісія що в очі долбилась коли давала цю ліцензію на роботу на нашому ринку?. А ви хочете щоб банк знав на кого накладуть санкції. Як це можливо в цій країні?
Sungsam написав:Вибачте, це хто і як таку знижку дає?
Окко в рамках програми fiska дає. Але це не зовсім знижка і дає не усім. Не усім бо кожному присилають індивідуально у застосунок. В мене в травні та червні було 4 грн./л, наразі 3 грн./л
Аналогічно з 4 на 3 грн/л. Але ще в червні придбав собі в гаманець наперед. А в гаманець і окко і вог знижка тільки 1 грн, а вживу зараз по 3 грн. І отримав листаp з текстом, що і на сайті https://myfishka.com/promo/rba
Тільки 8 та 9 липня за розрахунок карткою Visa Fishka від Райфу діятиме гаряча пропозиція – FISHBACK 5%* за покупки в трьох категоріях. ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ , щоб взяти участь в акції КАТЕГОРІЇ ПОКУПОК: • авто та АЗС • кафе та ресторани • одяг та взуття Fishback за розрахунок карткою сумується з вашим персональним Fishback за пальне на ОККО. FISHBACK НА ОККО: до 5,5 грн/л балами за будь-яке пальне** Ще не маєте картки Visa Fishka? Замовляйте картку онлайн за посиланням. *Fishback 5%, але не більше 500 грн балами за всі покупки, здійснені продовж 8-9.07.2023 р. Діє на необмежену кількість покупок.