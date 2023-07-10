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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 184185186187

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
23
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 09:26

  посетитель написав:
  nekefer написав:
  посетитель написав: моно работает с каким-то мутным партнёром

прямо скажем предоставить несколько часов на выход до ввода санкций могут только топовые
мне почему-то казалось что нормальные партнёры под санкции не попадают.

А так получается обосрался человек на ходу, но как виртуозно ж.опу вытер на ходу, почти не видно и воняет не сильно.Сразу видно приличного человека, топ :)

такида, принцессы тоже какают
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 14:17

  посетитель написав:
  nekefer написав:
  посетитель написав: моно работает с каким-то мутным партнёром

прямо скажем предоставить несколько часов на выход до ввода санкций могут только топовые
мне почему-то казалось что нормальные партнёры под санкции не попадают.

А так получается обосрался человек на ходу, но как виртуозно ж.опу вытер на ходу, почти не видно и воняет не сильно.Сразу видно приличного человека, топ :)

В україні підсанкційний ФФУ взагалі мав ліцензію від місцевого регулятора, і спокійно собі працював, і навіть це не було показником, нац. комісія що в очі долбилась коли давала цю ліцензію на роботу на нашому ринку?. А ви хочете щоб банк знав на кого накладуть санкції. Як це можливо в цій країні?
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 18:18

  Alien написав:
  Sungsam написав:Вибачте, це хто і як таку знижку дає?

Окко в рамках програми fiska дає. Але це не зовсім знижка і дає не усім. Не усім бо кожному присилають індивідуально у застосунок. В мене в травні та червні було 4 грн./л, наразі 3 грн./л

Аналогічно з 4 на 3 грн/л. Але ще в червні придбав собі в гаманець наперед. А в гаманець і окко і вог знижка тільки 1 грн, а вживу зараз по 3 грн.
І отримав листаp з текстом, що і на сайті https://myfishka.com/promo/rba
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 04:51

Re: monobank

Amethyst написав:[На Фишке за мзду малую можно перекинуть остатки со всех своих экков на один, а с него доплатить за заправку

Яким чином?
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 06:51

  2XL написав:
Amethyst написав:[На Фишке за мзду малую можно перекинуть остатки со всех своих экков на один, а с него доплатить за заправку

Яким чином?

У фішки є функція переказу накопичених балів на іншу картку фішки. Коштує здається 1%
Alien
 
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3
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:23

«Призначення платежу» при сплаті податків/ЄСВ з 01.07.23

Власне, SUBJ. Чи були вже від monobank роз'яснення, як заповнювати поле Призначення при сплаті єдиного податку та ЄСВ з 1.07.2023? Чи проходили вже сплати ЄП та ЄСВ з новим форматом призначення у когось?

Тобто, замість
*;101;ІПН;Єдиний податок ФОП ПІБ за місяць 2023р.

з 1.07 треба
101 єдиний податок за місяць 2023 року

але не усі банки підтримують новий формат, тому НБУ подовжив перехідній період до 1.12.2023.
Востаннє редагувалось wildlynx в Нед 09 лип, 2023 23:15, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:29

Re: monobank

Комусь повернули кошти, які були на моноінвесті?
AVF
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 23:47

  AVF написав:Комусь повернули кошти, які були на моноінвесті?

Поки нікому не повернули
Computer
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 23:57

Отказали в обслуживании

Банк отказал в обслуживании за то что я не захотел предоставлять источник происхождения 300 долл на счету. После того как заблокировали я был согласен предоставить любые документы, но они были не приклонны и отказали в дальнейшем обслуживании в банке. Скажите пожалуйста кто с таким сталкивался и как решали данную проблему.
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