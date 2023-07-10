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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лип, 2023 09:59
Computer написав: AVF написав:
Комусь повернули кошти, які були на моноінвесті?
Поки нікому не повернули
коли ТА?
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greenozon
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