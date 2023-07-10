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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
23
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 09:59

  Computer написав:
  AVF написав:Комусь повернули кошти, які були на моноінвесті?

Поки нікому не повернули


коли ТА? :)
greenozon
 
Повідомлень: 15279
З нами з: 01.06.14
Подякував: 334 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
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  #<1 ... 185186187188
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monobank (1871)
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