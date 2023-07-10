коли ТА?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лип, 2023 09:59
Додано: Пон 10 лип, 2023 12:16
На прошлой неделе платил ЕСВ с новым назначением. В налоговой платёж отобразился на следующий день, как и должно быть
(только я создавал платёж не "до бюджету", а "за реквізитами" и всё заполнял вручную)
Додано: Пон 10 лип, 2023 14:24
idealstorm
В НБУ мне сказали что банк имеет право отказать в обслуживании клиента в одностороннем порядке. Обязать его можно только через суд, вот так..
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