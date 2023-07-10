wildlynx написав:Власне, SUBJ. Чи були вже від monobank роз'яснення, як заповнювати поле Призначення при сплаті єдиного податку та ЄСВ з 1.07.2023? Чи проходили вже сплати ЄП та ЄСВ з новим форматом призначення у когось?
Тобто, замість
*;101;ІПН;Єдиний податок ФОП ПІБ за місяць 2023р.
з 1.07 треба
101 єдиний податок за місяць 2023 року
але не усі банки підтримують новий формат, тому НБУ подовжив перехідній період до 1.12.2023.
На прошлой неделе платил ЕСВ с новым назначением. В налоговой платёж отобразился на следующий день, как и должно быть
(только я создавал платёж не "до бюджету", а "за реквізитами" и всё заполнял вручную)
USSR12 написав:Банк отказал в обслуживании за то что я не захотел предоставлять источник происхождения 300 долл на счету. После того как заблокировали я был согласен предоставить любые документы, но они были не приклонны и отказали в дальнейшем обслуживании в банке. Скажите пожалуйста кто с таким сталкивался и как решали данную проблему.
Вони не можуть віддати, оскільки розірвали з Клієнтом ділові відносини. Клієнтські кошти вони мають переказати в інший банк на разунок, вказаний клієнтом. Але переказувати вони будуть гривневий еквівалент по курсу НБУ. Все ІМХО