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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

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monobank 4.1 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
23
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 09:59

  Computer написав:
  AVF написав:Комусь повернули кошти, які були на моноінвесті?

Поки нікому не повернули


коли ТА? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:16

  wildlynx написав:Власне, SUBJ. Чи були вже від monobank роз'яснення, як заповнювати поле Призначення при сплаті єдиного податку та ЄСВ з 1.07.2023? Чи проходили вже сплати ЄП та ЄСВ з новим форматом призначення у когось?

Тобто, замість
*;101;ІПН;Єдиний податок ФОП ПІБ за місяць 2023р.

з 1.07 треба
101 єдиний податок за місяць 2023 року

але не усі банки підтримують новий формат, тому НБУ подовжив перехідній період до 1.12.2023.

На прошлой неделе платил ЕСВ с новым назначением. В налоговой платёж отобразился на следующий день, как и должно быть

(только я создавал платёж не "до бюджету", а "за реквізитами" и всё заполнял вручную)
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:24

idealstorm
В НБУ мне сказали что банк имеет право отказать в обслуживании клиента в одностороннем порядке. Обязать его можно только через суд, вот так..
USSR12
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:18

USSR12 бакси хоч віддали?
myko
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:18

myko
Дв. Там в гривнах эквивалент был, перевели на счет другого банка.
USSR12
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:53

  USSR12 написав:Банк отказал в обслуживании за то что я не захотел предоставлять источник происхождения 300 долл на счету. После того как заблокировали я был согласен предоставить любые документы, но они были не приклонны и отказали в дальнейшем обслуживании в банке. Скажите пожалуйста кто с таким сталкивался и как решали данную проблему.

Відбувся каламбур.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:54

  myko написав:USSR12 бакси хоч віддали?

Вони не можуть віддати, оскільки розірвали з Клієнтом ділові відносини. Клієнтські кошти вони мають переказати в інший банк на разунок, вказаний клієнтом. Але переказувати вони будуть гривневий еквівалент по курсу НБУ.
Все ІМХО
AlexTk
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