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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 185186187188

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monobank 4.1 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
23
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 09:59

  Computer написав:
  AVF написав:Комусь повернули кошти, які були на моноінвесті?

Поки нікому не повернули


коли ТА? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:16

  wildlynx написав:Власне, SUBJ. Чи були вже від monobank роз'яснення, як заповнювати поле Призначення при сплаті єдиного податку та ЄСВ з 1.07.2023? Чи проходили вже сплати ЄП та ЄСВ з новим форматом призначення у когось?

Тобто, замість
*;101;ІПН;Єдиний податок ФОП ПІБ за місяць 2023р.

з 1.07 треба
101 єдиний податок за місяць 2023 року

але не усі банки підтримують новий формат, тому НБУ подовжив перехідній період до 1.12.2023.

На прошлой неделе платил ЕСВ с новым назначением. В налоговой платёж отобразился на следующий день, как и должно быть

(только я создавал платёж не "до бюджету", а "за реквізитами" и всё заполнял вручную)
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 14:24

idealstorm
В НБУ мне сказали что банк имеет право отказать в обслуживании клиента в одностороннем порядке. Обязать его можно только через суд, вот так..
USSR12
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:18

USSR12 бакси хоч віддали?
myko
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:18

myko
Дв. Там в гривнах эквивалент был, перевели на счет другого банка.
USSR12
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:53

  USSR12 написав:Банк отказал в обслуживании за то что я не захотел предоставлять источник происхождения 300 долл на счету. После того как заблокировали я был согласен предоставить любые документы, но они были не приклонны и отказали в дальнейшем обслуживании в банке. Скажите пожалуйста кто с таким сталкивался и как решали данную проблему.

Відбувся каламбур.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:54

  myko написав:USSR12 бакси хоч віддали?

Вони не можуть віддати, оскільки розірвали з Клієнтом ділові відносини. Клієнтські кошти вони мають переказати в інший банк на разунок, вказаний клієнтом. Але переказувати вони будуть гривневий еквівалент по курсу НБУ.
Все ІМХО
AlexTk
2
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 00:40

Подскажите пожалуйста как тут гаситься?Можно в последний день месяца с карты на карту?Спасибо.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 02:02

Re: monobank

Вадимка написав:Подскажите пожалуйста как тут гаситься?Можно в последний день месяца с карты на карту?Спасибо.
Да
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 08:48

  AlexTk написав:
  myko написав:USSR12 бакси хоч віддали?

Вони не можуть віддати, оскільки розірвали з Клієнтом ділові відносини. Клієнтські кошти вони мають переказати в інший банк на разунок, вказаний клієнтом. Але переказувати вони будуть гривневий еквівалент по курсу НБУ.
Все ІМХО

разве это не право клиента выбрать при закрытии счета перевести остаток или выдать наличными? у меня нет других счетов, я хочу наличку! разрывайте отношения и выдайте остатки наличными! сколь было на счете? 283,59 долара? вот будьте любезны найти 59 центов :lol:
nekefer
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