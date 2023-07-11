wildlynx написав:Власне, SUBJ. Чи були вже від monobank роз'яснення, як заповнювати поле Призначення при сплаті єдиного податку та ЄСВ з 1.07.2023? Чи проходили вже сплати ЄП та ЄСВ з новим форматом призначення у когось?
Тобто, замість
*;101;ІПН;Єдиний податок ФОП ПІБ за місяць 2023р.
з 1.07 треба
101 єдиний податок за місяць 2023 року
але не усі банки підтримують новий формат, тому НБУ подовжив перехідній період до 1.12.2023.
На прошлой неделе платил ЕСВ с новым назначением. В налоговой платёж отобразился на следующий день, как и должно быть
(только я создавал платёж не "до бюджету", а "за реквізитами" и всё заполнял вручную)
USSR12 написав:Банк отказал в обслуживании за то что я не захотел предоставлять источник происхождения 300 долл на счету. После того как заблокировали я был согласен предоставить любые документы, но они были не приклонны и отказали в дальнейшем обслуживании в банке. Скажите пожалуйста кто с таким сталкивался и как решали данную проблему.
Вони не можуть віддати, оскільки розірвали з Клієнтом ділові відносини. Клієнтські кошти вони мають переказати в інший банк на разунок, вказаний клієнтом. Але переказувати вони будуть гривневий еквівалент по курсу НБУ. Все ІМХО
Вони не можуть віддати, оскільки розірвали з Клієнтом ділові відносини. Клієнтські кошти вони мають переказати в інший банк на разунок, вказаний клієнтом. Але переказувати вони будуть гривневий еквівалент по курсу НБУ. Все ІМХО
разве это не право клиента выбрать при закрытии счета перевести остаток или выдать наличными? у меня нет других счетов, я хочу наличку! разрывайте отношения и выдайте остатки наличными! сколь было на счете? 283,59 долара? вот будьте любезны найти 59 центов