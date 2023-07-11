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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лип, 2023 16:47
Chicheva Спасибо огромное.А если выходной последний день месяца это не имеет значения?
Додано: Вів 11 лип, 2023 17:17
Тут не має жодного значення як день тижня - усе проводиться день у день будь яким способом поповненя картки - сеп, р2р, каса банку, термінал і т.п. - підходить усе, аби лише банк платника випустив платіж - моня усе врахує
Додано: Вів 11 лип, 2023 22:40
Re: monobank
уровень топ
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