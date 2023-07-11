RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 186187188189

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 49
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
23
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 16:47

Chicheva Спасибо огромное.А если выходной последний день месяца это не имеет значения?
Вадимка
 
Повідомлень: 240
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 17:17

  Вадимка написав:Chicheva Спасибо огромное.А если выходной последний день месяца это не имеет значения?

Тут не має жодного значення як день тижня - усе проводиться день у день будь яким способом поповненя картки - сеп, р2р, каса банку, термінал і т.п. - підходить усе, аби лише банк платника випустив платіж - моня усе врахує
Alien
 
Повідомлень: 2216
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 22:40

Re: monobank

Сьогодні ввечері ми отримали гроші від брокера

уровень :roll:топ
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 564
З нами з: 24.10.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 186187188189
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4067)
11.07.2023 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.