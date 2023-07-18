Тут не має жодного значення як день тижня - усе проводиться день у день будь яким способом поповненя картки - сеп, р2р, каса банку, термінал і т.п. - підходить усе, аби лише банк платника випустив платіж - моня усе врахує
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лип, 2023 17:17
Тут не має жодного значення як день тижня - усе проводиться день у день будь яким способом поповненя картки - сеп, р2р, каса банку, термінал і т.п. - підходить усе, аби лише банк платника випустив платіж - моня усе врахує
Додано: Вів 11 лип, 2023 22:40
Re: monobank
уровень топ
Додано: Пон 17 лип, 2023 15:25
Re: monobank
пропали шаблони платежів по iban - пыдтримка пише Цей функціонал не користувався попитом, тому було прийнято рішення залишити регулярні платежі тільки з автоматичним списанням.
Додано: Пон 17 лип, 2023 15:38
Зрозуміли вас. Якщо до оновлення у вас були налаштовані платежі з підтвердженням і папки то після оновлення вони були видалені. В новому оновленні ми прибрали цей функціонал. Радимо заходити до меню платіж за IBAN та звідти робити платіж, бачимо на скріні, що у вас там є шаблони по яким раніше робили оплати
Додано: Пон 17 лип, 2023 16:37
Re: monobank
Додано: Вів 18 лип, 2023 09:38
Re: monobank
Видно люди знатно засрали базу монобанку нагадуваннями платежів які вони потім може і не робили навіть.
|