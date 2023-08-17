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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 сер, 2023 14:41
Шото моню ковбасить, навіть підвищення кредитного ліміту стало неактивним
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Додано: Чет 17 сер, 2023 10:25
Поповнення банки монобанку з картки іншого банку через опцію "Оплатити карткою" проходить як покупка в інтернеті? Якщо наприклад оплачувати катрою пумба, пумб не візьме коміс?
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Ferlakur
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Додано: Чет 17 сер, 2023 10:46
Ferlakur написав:
Поповнення банки монобанку з картки іншого банку через опцію "Оплатити карткою" проходить як покупка в інтернеті? Якщо наприклад оплачувати катрою пумба, пумб не візьме коміс?
це звичайний переказ -- манісенд, за кредитні буде комис у банки-відправника
З ВсеКартки(дебетна) Мумби можна товкнути на Моню, без комис
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Amethyst
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Додано: Чет 17 сер, 2023 10:50
Amethyst написав: Ferlakur написав:
Поповнення банки монобанку з картки іншого банку через опцію "Оплатити карткою" проходить як покупка в інтернеті? Якщо наприклад оплачувати катрою пумба, пумб не візьме коміс?
це звичайний переказ -- манісенд, за кредитні буде комис у банки-відправника
З ВсеКартки(дебетна) Мумби можна товкнути на Моню, без комис
А якщо обираєш опцію через гугл пей?
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Ferlakur
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Додано: Чет 17 сер, 2023 11:16
Ferlakur, на MCC-код не вплине. Буде переказ.
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Howl
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