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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 187188189190

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monobank 4.1 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
24
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 14:41

Re: monobank

Шото моню ковбасить, навіть підвищення кредитного ліміту стало неактивним
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:25

Re: monobank

Поповнення банки монобанку з картки іншого банку через опцію "Оплатити карткою" проходить як покупка в інтернеті? Якщо наприклад оплачувати катрою пумба, пумб не візьме коміс?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:46

  Ferlakur написав:Поповнення банки монобанку з картки іншого банку через опцію "Оплатити карткою" проходить як покупка в інтернеті? Якщо наприклад оплачувати катрою пумба, пумб не візьме коміс?

це звичайний переказ -- манісенд, за кредитні буде комис у банки-відправника
З ВсеКартки(дебетна) Мумби можна товкнути на Моню, без комис
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 10:50

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:Поповнення банки монобанку з картки іншого банку через опцію "Оплатити карткою" проходить як покупка в інтернеті? Якщо наприклад оплачувати катрою пумба, пумб не візьме коміс?

це звичайний переказ -- манісенд, за кредитні буде комис у банки-відправника
З ВсеКартки(дебетна) Мумби можна товкнути на Моню, без комис

А якщо обираєш опцію через гугл пей?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 11:16

Re: monobank

Ferlakur, на MCC-код не вплине. Буде переказ.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:51

Вот проныры. Стоимость страховки "зеленая карта" на автомобиль не зависит ни от чего, достаточно только знания, что это "легковой автомобиль". Тем не менее, в соответствующем разделе приложения вас попросят ввести номер, по которому они будут искать всю информацию. А, не хотите вводить номер так сразу - тогда к вашим услугам "подбор по параметрам", где первым обязательным параметром является - тадам! -- номер автомобиля.

В общем, вопрос: стоит ли оформлять здесь эту зеленую карту, будет ли дешевле с обещанным кэшбэком, по сравнению с каким-нибудь другим вариантом из интернета? Кэшбэк на АЗС в качестве бонуса, вроде, за это не подключают. По крайней мере я такой информации нигде не вижу. Да и раньше это было, вроде, за "цивилку", а не за зеленую карту, хотя могу и ошибаться. Но сейчас, похоже, и этого нет. Тобто, какие есть варианты?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:33

Re: monobank

  M-Audio написав:Тобто, какие есть варианты?

Полазить по др. агрегаторам и сравнить
Amethyst
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