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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 сер, 2023 14:41
Re: monobank
Шото моню ковбасить, навіть підвищення кредитного ліміту стало неактивним
Додано: Чет 17 сер, 2023 10:25
Re: monobank
Поповнення банки монобанку з картки іншого банку через опцію "Оплатити карткою" проходить як покупка в інтернеті? Якщо наприклад оплачувати катрою пумба, пумб не візьме коміс?
Додано: Чет 17 сер, 2023 10:46
це звичайний переказ -- манісенд, за кредитні буде комис у банки-відправника
З ВсеКартки(дебетна) Мумби можна товкнути на Моню, без комис
Додано: Чет 17 сер, 2023 10:50
А якщо обираєш опцію через гугл пей?
Додано: Чет 17 сер, 2023 11:16
Re: monobank
Ferlakur, на MCC-код не вплине. Буде переказ.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:51
Вот проныры. Стоимость страховки "зеленая карта" на автомобиль не зависит ни от чего, достаточно только знания, что это "легковой автомобиль". Тем не менее, в соответствующем разделе приложения вас попросят ввести номер, по которому они будут искать всю информацию. А, не хотите вводить номер так сразу - тогда к вашим услугам "подбор по параметрам", где первым обязательным параметром является - тадам! -- номер автомобиля.
В общем, вопрос: стоит ли оформлять здесь эту зеленую карту, будет ли дешевле с обещанным кэшбэком, по сравнению с каким-нибудь другим вариантом из интернета? Кэшбэк на АЗС в качестве бонуса, вроде, за это не подключают. По крайней мере я такой информации нигде не вижу. Да и раньше это было, вроде, за "цивилку", а не за зеленую карту, хотя могу и ошибаться. Но сейчас, похоже, и этого нет. Тобто, какие есть варианты?
Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:33
Re: monobank
Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:26
Додано: П'ят 18 сер, 2023 21:29
Ну а шо ж делать то. Сдавайте свой номер.
Будет приходить куча спама по страховкам.
Я вот получаю: хотлайн, полис, АКСа, портмоне, моня, абанк
В принципе, на сайте МТСБУ можно заполучить ваш н/з и так
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