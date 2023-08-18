Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:51

Вот проныры. Стоимость страховки "зеленая карта" на автомобиль не зависит ни от чего, достаточно только знания, что это "легковой автомобиль". Тем не менее, в соответствующем разделе приложения вас попросят ввести номер, по которому они будут искать всю информацию. А, не хотите вводить номер так сразу - тогда к вашим услугам "подбор по параметрам", где первым обязательным параметром является - тадам! -- номер автомобиля.



В общем, вопрос: стоит ли оформлять здесь эту зеленую карту, будет ли дешевле с обещанным кэшбэком, по сравнению с каким-нибудь другим вариантом из интернета? Кэшбэк на АЗС в качестве бонуса, вроде, за это не подключают. По крайней мере я такой информации нигде не вижу. Да и раньше это было, вроде, за "цивилку", а не за зеленую карту, хотя могу и ошибаться. Но сейчас, похоже, и этого нет. Тобто, какие есть варианты?