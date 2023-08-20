А безкоштовні р2р чи Сеп вас не влаштовують? Через касу звичайно можна. З комісом. Ну або через депо без комісу але це довше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 сер, 2023 05:45
Додано: Нед 20 сер, 2023 06:10
Alien з такими підходами, простіше загнати на Приват - віддати 50 грн і закрити питання.
Додано: Нед 20 сер, 2023 06:59
Не знаю про які підходи пишете ви та навіщо в принципі користатись #зеленимлайном - адже р2р чи Сеп туди де зняття готівки безкоштовне і все - жодних проблем та необхідності залучення #зеленоголайна
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