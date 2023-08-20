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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
24
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 05:45

  emeta написав:Как лучше с черной карты вывести личные средства?
Можно в кассе А-банка получить их?

А безкоштовні р2р чи Сеп вас не влаштовують? Через касу звичайно можна. З комісом. Ну або через депо без комісу але це довше
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 06:10

Alien з такими підходами, простіше загнати на Приват - віддати 50 грн і закрити питання.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 06:59

  Goodman написав:Alien з такими підходами, простіше загнати на Приват - віддати 50 грн і закрити питання.

Не знаю про які підходи пишете ви та навіщо в принципі користатись #зеленимлайном - адже р2р чи Сеп туди де зняття готівки безкоштовне і все - жодних проблем та необхідності залучення #зеленоголайна
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 09:48

Re: monobank

Alien написав:
  Goodman написав:Alien з такими підходами, простіше загнати на Приват - віддати 50 грн і закрити питання.

Не знаю про які підходи пишете ви та навіщо в принципі користатись #зеленимлайном - адже р2р чи Сеп туди де зняття готівки безкоштовне і все - жодних проблем та необхідності залучення #зеленоголайна
Знаю про бесплатные переводы, просто там 100к, думаю через что проще в нал вытащить
Наверно в ПУМБе проще всего
Какими частями лучше разбивать для переводов?
emeta
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  #<1 ... 188189190191
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