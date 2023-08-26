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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 188189190191

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monobank 4.1 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
24
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 05:45

  emeta написав:Как лучше с черной карты вывести личные средства?
Можно в кассе А-банка получить их?

А безкоштовні р2р чи Сеп вас не влаштовують? Через касу звичайно можна. З комісом. Ну або через депо без комісу але це довше
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 06:10

Alien з такими підходами, простіше загнати на Приват - віддати 50 грн і закрити питання.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 06:59

  Goodman написав:Alien з такими підходами, простіше загнати на Приват - віддати 50 грн і закрити питання.

Не знаю про які підходи пишете ви та навіщо в принципі користатись #зеленимлайном - адже р2р чи Сеп туди де зняття готівки безкоштовне і все - жодних проблем та необхідності залучення #зеленоголайна
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 09:48

Re: monobank

Alien написав:
  Goodman написав:Alien з такими підходами, простіше загнати на Приват - віддати 50 грн і закрити питання.

Не знаю про які підходи пишете ви та навіщо в принципі користатись #зеленимлайном - адже р2р чи Сеп туди де зняття готівки безкоштовне і все - жодних проблем та необхідності залучення #зеленоголайна
Знаю про бесплатные переводы, просто там 100к, думаю через что проще в нал вытащить
Наверно в ПУМБе проще всего
Какими частями лучше разбивать для переводов?
emeta
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 16:49

  emeta написав:
Alien написав:
  Goodman написав:Alien з такими підходами, простіше загнати на Приват - віддати 50 грн і закрити питання.

Не знаю про які підходи пишете ви та навіщо в принципі користатись #зеленимлайном - адже р2р чи Сеп туди де зняття готівки безкоштовне і все - жодних проблем та необхідності залучення #зеленоголайна
Знаю про бесплатные переводы, просто там 100к, думаю через что проще в нал вытащить
Наверно в ПУМБе проще всего
Какими частями лучше разбивать для переводов?
тільки по 25 к.
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:45

Alien КУДИТУДИ? маячить тільки один ПУМБ з лютим фінмоном.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 22:05

  Goodman написав:Alien КУДИТУДИ? маячить тільки один ПУМБ з лютим фінмоном.

Як це куди? Чому тiльки Пумб? Чим сенс не влаштовує? Це якщо сума значна. Знову ж таку - в початкових умовах було просто вихід в готівку без прив'язки до сум. А суми 20-30к можна вивести готівкою і через ряд інших банків.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 00:11

Re: monobank

Олег Гороховский в своём ТГ-канале сообщил, что скоро будет запущена карта mono-АТБ.
По сути та же Чёрная, но со скидкой на красные ценники.
По предварительным данным кэшбэк за продукты будет идти вместе со скидкой, как сейчас это делает А-Банк. Но карта будет только пластик и доступна только в магазине АТБ.
Sanyok77
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