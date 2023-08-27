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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 сер, 2023 05:45
emeta написав:
Как лучше с черной карты вывести личные средства?
Можно в кассе А-банка получить их?
А безкоштовні р2р чи Сеп вас не влаштовують? Через касу звичайно можна. З комісом. Ну або через депо без комісу але це довше
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Alien
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Додано: Нед 20 сер, 2023 06:10
Alien з такими підходами, простіше загнати на Приват - віддати 50 грн і закрити питання.
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Goodman
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Додано: Нед 20 сер, 2023 06:59
Goodman написав:Alien
з такими підходами, простіше загнати на Приват - віддати 50 грн і закрити питання.
Не знаю про які підходи пишете ви та навіщо в принципі користатись #зеленимлайном - адже р2р чи Сеп туди де зняття готівки безкоштовне і все - жодних проблем та необхідності залучення #зеленоголайна
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Alien
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Додано: Нед 20 сер, 2023 09:48
Alien написав: Goodman написав:Alien
з такими підходами, простіше загнати на Приват - віддати 50 грн і закрити питання.
Не знаю про які підходи пишете ви та навіщо в принципі користатись #зеленимлайном - адже р2р чи Сеп туди де зняття готівки безкоштовне і все - жодних проблем та необхідності залучення #зеленоголайна
Знаю про бесплатные переводы, просто там 100к, думаю через что проще в нал вытащить
Наверно в ПУМБе проще всего
Какими частями лучше разбивать для переводов?
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emeta
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Додано: Нед 20 сер, 2023 16:49
emeta написав: Alien написав: Goodman написав:Alien
з такими підходами, простіше загнати на Приват - віддати 50 грн і закрити питання.
Не знаю про які підходи пишете ви та навіщо в принципі користатись #зеленимлайном - адже р2р чи Сеп туди де зняття готівки безкоштовне і все - жодних проблем та необхідності залучення #зеленоголайна
Знаю про бесплатные переводы, просто там 100к, думаю через что проще в нал вытащить
Наверно в ПУМБе проще всего
Какими частями лучше разбивать для переводов?
тільки по 25 к.
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melkh
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Додано: Нед 20 сер, 2023 21:45
Alien КУДИТУДИ? маячить тільки один ПУМБ з лютим фінмоном.
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Goodman
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Додано: Нед 20 сер, 2023 22:05
Goodman написав:Alien
КУДИТУДИ? маячить тільки один ПУМБ з лютим фінмоном.
Як це куди? Чому тiльки Пумб? Чим сенс не влаштовує? Це якщо сума значна. Знову ж таку - в початкових умовах було просто вихід в готівку без прив'язки до сум. А суми 20-30к можна вивести готівкою і через ряд інших банків.
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Alien
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Додано: Нед 27 сер, 2023 00:11
Олег Гороховский в своём ТГ-канале сообщил, что скоро будет запущена карта mono-АТБ.
По сути та же Чёрная, но со скидкой на красные ценники.
По предварительным данным кэшбэк за продукты будет идти вместе со скидкой, как сейчас это делает А-Банк. Но карта будет только пластик и доступна только в магазине АТБ.
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Sanyok77
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Додано: Нед 27 сер, 2023 07:18
Sanyok77 написав:
Но карта будет только пластик и доступна только в магазине АТБ.
Не зовсім так як ви пишете. За уточненою інформацією діючі клієнти моно матимуть змогу у наступному релізі не купувати картку у АТБ, а випустити її у вигляді токену еппл-пей чи гугл-валлет
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Alien
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Додано: Нед 27 сер, 2023 08:05
Alien в атб нема поняття купувати карту - гроші повертаються покупцю.
просто в Моно восстаніє клієнтов, бо карта Атб йшла на заміну чорної чи будь якої.... навіть кринжових залізних.
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Goodman
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