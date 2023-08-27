Ну ви ж не заперечуєте той факт, що спочатку ви таки купуєте карту? Тобто маєте витрати 50 грн., які так, дійсно, вам потім повернуться. Втім це не відміняє сам факт покупки який буде відображено у виписці по вашій картці саме як ПОКУПКА. Втім моє повідомлення стосувалось не скільки самої покупки скільки того що було написано що отимати картку можливо буде лише через покупку картки в АТБ. Насправді буде щонайменше 1 варіант коли в АТБ йти не доведеться а усе можна буде зробити у смартфоні на дивані.