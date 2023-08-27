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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
24
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 08:15

  Goodman написав:Alien в атб нема поняття купувати карту - гроші повертаються покупцю.
просто в Моно восстаніє клієнтов, бо карта Атб йшла на заміну чорної чи будь якої.... навіть кринжових залізних.

Ну ви ж не заперечуєте той факт, що спочатку ви таки купуєте карту? ;) Тобто маєте витрати 50 грн., які так, дійсно, вам потім повернуться. Втім це не відміняє сам факт покупки який буде відображено у виписці по вашій картці саме як ПОКУПКА. Втім моє повідомлення стосувалось не скільки самої покупки скільки того що було написано що отимати картку можливо буде лише через покупку картки в АТБ. Насправді буде щонайменше 1 варіант коли в АТБ йти не доведеться а усе можна буде зробити у смартфоні на дивані.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 08:59

Alien все вірно , в атб нема поняття - просто візьміть і усе.
Нема такого, як у Сільпо - візьми дитині, врятуй бананчик.
Все лягає на витрати банку .
Goodman
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  #<1 ... 189190191192
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