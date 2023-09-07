RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
monobank

monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

monobank 4.1 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
24
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 08:15

  Goodman написав:Alien в атб нема поняття купувати карту - гроші повертаються покупцю.
просто в Моно восстаніє клієнтов, бо карта Атб йшла на заміну чорної чи будь якої.... навіть кринжових залізних.

Ну ви ж не заперечуєте той факт, що спочатку ви таки купуєте карту? ;) Тобто маєте витрати 50 грн., які так, дійсно, вам потім повернуться. Втім це не відміняє сам факт покупки який буде відображено у виписці по вашій картці саме як ПОКУПКА. Втім моє повідомлення стосувалось не скільки самої покупки скільки того що було написано що отимати картку можливо буде лише через покупку картки в АТБ. Насправді буде щонайменше 1 варіант коли в АТБ йти не доведеться а усе можна буде зробити у смартфоні на дивані.
Alien
 
Повідомлень: 2430
З нами з: 12.01.20
Подякував: 72 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 08:59

Alien все вірно , в атб нема поняття - просто візьміть і усе.
Нема такого, як у Сільпо - візьми дитині, врятуй бананчик.
Все лягає на витрати банку .
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6094
З нами з: 23.11.14
Подякував: 744 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 21:08

Колега визнає квитанції за комуналь лише від Прихвата. Вирішив вперше за кілька років оплатити у П24 з коточорної. При підтвердженні оплати кіт малює коміс. за кредитні. Це давно так? Горох огорошує щоразу. Довелося дістати іншу кредитку. Добре, що вчасно зупинився.
klug
 
Повідомлень: 8254
З нами з: 18.08.14
Подякував: 348 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 22:17

Re: monobank

klug, коммісії по факту не буде. Перевірено на практиці в цьому місяці.
Оскільки на цьому екрані банк не може знати МСС операції і тому він комісію малює за назвою торговї точки. А назва на переказ і платежі -- однакова.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5544
З нами з: 08.03.18
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 07:47

Re: monobank

подскажите, приложение моно по-прежнему не работает одновременно на 2-х смартах?
siem4020
 
Повідомлень: 84
З нами з: 03.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 08:22

siem4020 да, есть такое . Моно свою жопу буйками обставил.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6094
З нами з: 23.11.14
Подякував: 744 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:25

  Goodman написав:siem4020 да, есть такое . Моно свою жопу буйками обставил.


интересно, в чем же сакральный смысл этого глупо-забавного ограничения?
siem4020
 
Повідомлень: 84
З нами з: 03.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 189190191192
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, liliya_logical, siem4020 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1917)
07.09.2023 09:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.