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Обслуговування в українських
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monobank

monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 189190191192

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monobank 4.1 5 51
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
2%
1
2- Погане. Некомпетентне.
10%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
12%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
15
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
47%
24
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 08:15

  Goodman написав:Alien в атб нема поняття купувати карту - гроші повертаються покупцю.
просто в Моно восстаніє клієнтов, бо карта Атб йшла на заміну чорної чи будь якої.... навіть кринжових залізних.

Ну ви ж не заперечуєте той факт, що спочатку ви таки купуєте карту? ;) Тобто маєте витрати 50 грн., які так, дійсно, вам потім повернуться. Втім це не відміняє сам факт покупки який буде відображено у виписці по вашій картці саме як ПОКУПКА. Втім моє повідомлення стосувалось не скільки самої покупки скільки того що було написано що отимати картку можливо буде лише через покупку картки в АТБ. Насправді буде щонайменше 1 варіант коли в АТБ йти не доведеться а усе можна буде зробити у смартфоні на дивані.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 08:59

Alien все вірно , в атб нема поняття - просто візьміть і усе.
Нема такого, як у Сільпо - візьми дитині, врятуй бананчик.
Все лягає на витрати банку .
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 21:08

Колега визнає квитанції за комуналь лише від Прихвата. Вирішив вперше за кілька років оплатити у П24 з коточорної. При підтвердженні оплати кіт малює коміс. за кредитні. Це давно так? Горох огорошує щоразу. Довелося дістати іншу кредитку. Добре, що вчасно зупинився.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 22:17

Re: monobank

klug, коммісії по факту не буде. Перевірено на практиці в цьому місяці.
Оскільки на цьому екрані банк не може знати МСС операції і тому він комісію малює за назвою торговї точки. А назва на переказ і платежі -- однакова.
Howl
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Повідомлень: 5544
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 07:47

Re: monobank

подскажите, приложение моно по-прежнему не работает одновременно на 2-х смартах?
siem4020
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 08:22

siem4020 да, есть такое . Моно свою жопу буйками обставил.
Goodman
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Повідомлень: 6094
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Подякував: 744 раз.
Подякували: 552 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 14:28

У товарища сразу несколько карт Mono заблокировали из-за расчетов по Бинансу. Если тут есть еще пострадавшие, напишите в личку, плиз. Есть тема для обсуждения.
Искатель
 
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  #<1 ... 189190191192
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