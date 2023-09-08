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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 сер, 2023 08:15
Goodman написав:Alien
в атб нема поняття купувати карту - гроші повертаються покупцю.
просто в Моно восстаніє клієнтов, бо карта Атб йшла на заміну чорної чи будь якої.... навіть кринжових залізних.
Ну ви ж не заперечуєте той факт, що спочатку ви таки купуєте карту?
Тобто маєте витрати 50 грн., які так, дійсно, вам потім повернуться. Втім це не відміняє сам факт покупки який буде відображено у виписці по вашій картці саме як ПОКУПКА. Втім моє повідомлення стосувалось не скільки самої покупки скільки того що було написано що отимати картку можливо буде лише через покупку картки в АТБ. Насправді буде щонайменше 1 варіант коли в АТБ йти не доведеться а усе можна буде зробити у смартфоні на дивані.
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Alien
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Додано: Нед 27 сер, 2023 08:59
Alien все вірно , в атб нема поняття - просто візьміть і усе.
Нема такого, як у Сільпо - візьми дитині, врятуй бананчик.
Все лягає на витрати банку .
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Goodman
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Додано: Вів 05 вер, 2023 21:08
Колега визнає квитанції за комуналь лише від Прихвата. Вирішив вперше за кілька років оплатити у П24 з коточорної. При підтвердженні оплати кіт малює коміс. за кредитні. Це давно так? Горох огорошує щоразу. Довелося дістати іншу кредитку. Добре, що вчасно зупинився.
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klug
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Додано: Вів 05 вер, 2023 22:17
klug, коммісії по факту не буде. Перевірено на практиці в цьому місяці.
Оскільки на цьому екрані банк не може знати МСС операції і тому він комісію малює за назвою торговї точки. А назва на переказ і платежі -- однакова.
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Howl
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Додано: Чет 07 вер, 2023 07:47
подскажите, приложение моно по-прежнему не работает одновременно на 2-х смартах?
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siem4020
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Додано: Чет 07 вер, 2023 08:22
siem4020 да, есть такое . Моно свою жопу буйками обставил.
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Goodman
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Додано: Чет 07 вер, 2023 14:28
У товарища сразу несколько карт Mono заблокировали из-за расчетов по Бинансу. Если тут есть еще пострадавшие, напишите в личку, плиз. Есть тема для обсуждения.
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Искатель
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Додано: Чет 07 вер, 2023 22:04
Искатель зачем в личку. Можно и здесь.
Одной женщине кинули на карту и в блок. Посоветовали сходить покаятся в чате, посетовать что нет ничего и предложить вивести в другой банк.
Моно вислушал и все закинул ей в Приват, тут же все сняла и по карманам.
На себе прочувствувала - не связивайся с банками без отделений.
Для себя решила - только Приват, Аваль и Ощад.
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Goodman
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Додано: Чет 07 вер, 2023 23:01
Monobank начал обкатку своей АТБшной карты.
Пишут, что в бета-версии она уже есть.
А так со след.недели физический пластик в магазины завезут.
Инфа взята с ТГ-канала Олега Гороховского
Картка mono–АТБ пішла до бети!
Кілька днів поспостерігаємо і в реліз.
На полицях АТБ вона почне з'являтися наступного тижня.
Всі ваші зауваження врахували і ще раз хочу подякувати вам за конструктивне обговорення🤝
Олег Гороховський
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Sanyok77
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 11:11
Искатель написав:
У товарища сразу несколько карт Mono заблокировали из-за расчетов по Бинансу. Если тут есть еще пострадавшие, напишите в личку, плиз. Есть тема для обсуждения.
Вітаю. А звідки в моно взагалі інфа, що то по бінансу розрахунок, якщо при р2р-обміні переказ іде просто на картку фізичної особи???
Так, для себе, зрозуміти, який зв'язок.
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