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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 вер, 2023 02:10
Панове,
1.Переказ p2p з карти моно на карту іншого банку України без комісії зі сторони Монобанку? Які є ліміти p2p переказів на день, місяць зі сторони Монобанку?
2. Яку максимальну суму готівкою можна внести в день через ibox (без комісії) на свою картку монобанку?
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Andey
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