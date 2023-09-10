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monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 вер, 2023 02:10
Панове,
1.Переказ p2p з карти моно на карту іншого банку України без комісії зі сторони Монобанку? Які є ліміти p2p переказів на день, місяць зі сторони Монобанку?
2. Яку максимальну суму готівкою можна внести в день через ibox (без комісії) на свою картку монобанку?
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Andey
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Додано: Нед 10 вер, 2023 07:14
Andey,
1) без + можно СЕПом (ця інфо є в застосунку + на сайті);
2) скоріше за все, 29'999 ₴ на день (на одну картку). Тобто маючі чорну й білу можна в два рази більше (це в теорії).
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Howl
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Додано: Нед 10 вер, 2023 10:30
Howl написав:
Andey,
Тобто маючі чорну й білу можна в два рази більше (це в теорії).
хіба обмеження не по РНОКПП?
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KVV
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Додано: Нед 10 вер, 2023 12:09
KVV написав: Howl написав:
Andey,
Тобто маючі чорну й білу можна в два рази більше (це в теорії).
хіба обмеження не по РНОКПП?
Термінали сторонніх мереж котролювати РНОКПП не вміють. Контролюють зазвичай по номеру картки (ну і телефону). Думаю коли буде до чорної ще й допка АТБ - то на неї теж можна буде вносити окрему пайку
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Alien
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Додано: Нед 10 вер, 2023 12:27
Alien термінали тепер вимагають підтвердження по номеру телефону, а моно ще й в застосунку реалізував підтвердження. треба тестити.
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KVV
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